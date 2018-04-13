央行：3月末M2餘額173.99萬億元 同比增8.2%

央行公布2018年一季度金融統計數據報告。

一、廣義貨币增長8.2%，狹義貨币增長7.1%

3月末，廣義貨币(M2)餘額173.99萬億元,同比增長8.2%，增速分别比上月末和上年同期低0.6個和1.9個百分點;狹義貨币(M1)餘額52.35萬億元,同比增長7.1%，增速分别比上月末和上年同期低1.4個和11.7個百分點;流通中貨币(M0)餘額7.27萬億元,同比增長6%。一季度淨投放現金2047億元。

二、一季度人民币貸款增加4.86萬億元，外币貸款增加324億美元

3月末，本外币貸款餘額130.45萬億元，同比增長11.9%。月末人民币貸款餘額124.98萬億元，同比增長12.8%，增速與上月末持平，比上年同期高0.4個百分點。

一季度人民币貸款增加4.86萬億元，同比多增6339億元。分部門看，住戶部門貸款增加1.75萬億元，其中，短期貸款增加4669億元，中長期貸款增加1.29萬億元;非金融企業及機關團體貸款增加3.09萬億元，其中，短期貸款增加5987億元，中長期貸款增加2.45萬億元，票據融資減少547億元;非銀行業金融機構貸款減少141億元。3月份，人民币貸款增加1.12萬億元，同比多增934億元。

3月末，外币貸款餘額8704億美元，同比增長4%。一季度外币貸款增加324億美元，同比少增186億美元。3月份，外币貸款減少223億美元，同比多減288億美元。

三、一季度人民币存款增加5.06萬億元，外币存款增加459億美元

3月末，本外币存款餘額174.44萬億元，同比增長8.4%。月末人民币存款餘額169.18萬億元，同比增長8.7%，增速比上月末高0.1個百分點，比上年同期低1.6個百分點。

一季度人民币存款增加5.06萬億元，同比多增77億元。其中，住戶存款增加4.27萬億元，非金融企業存款減少1.21萬億元，財政性存款減少280億元，非銀行業金融機構存款增加1.49萬億元。3月份，人民币存款增加1.51萬億元，同比多增2426億元。

3月末，外币存款餘額8368億美元，同比增長8.4%。一季度外币存款增加459億美元，同比少增133億美元。3月份，外币存款增加11億美元，同比少增185億美元。

四、3月份銀行間人民币市場同業拆借月加權平均利率為2.74%，質押式債券回購月加權平均利率為2.9%

一季度銀行間人民币市場以拆借、現券和回購方式合計成交219.73萬億元，日均成交3.6萬億元，日均成交比上年同期增長31.2%。其中，同業拆借日均成交同比增長47.3%，現券日均成交同比增長17.8%，質押式回購日均成交同比增長32.1%。

3月份同業拆借加權平均利率為2.74%，分别比上月和上年同期高0.01個和0.12個百分點;質押式回購加權平均利率為2.9%，分别比上月和上年同期高0.03個和0.06個百分點。

五、國家外匯儲備餘額3.14萬億美元

3月末，國家外匯儲備餘額為3.14萬億美元。3月末，人民币匯率為1美元兌6.2881元人民币。

六、一季度跨境貿易人民币結算業務發生10589.8億元，直接投資人民币結算業務發生6844.6億元

一季度，以人民币進行結算的跨境貨物貿易、服務貿易及其他經常項目、對外直接投資、外商直接投資分别發生7970.5億元、2619.3億元、2179億元、4665.6億元。

來源：中國人民銀行網站

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