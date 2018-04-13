麥格里: 一季度美中貿易逆差創新高

麥格里報告分析，中美貿易不平衡創下新高。3月份外貿數據受到較後的農歷新年影響，出口經過1、2月份強勁增長24.4%後，3月份錄得跌幅2.7%；進口則由21.7%增幅放緩至14.4%；結果3月份美中貿易逆差再增加50億美元；而2018年一季度美中逆差創下歷史新高，至580億美元，規模甚至高於中國季內的整體貿易順差490億美元。

一季度美國為中國第二大貿易夥伙，中國出口往美國同比增長15%，來自美國的進口增長9%；期內美中貿易逆差創歷史新高，同比增長20%。麥格里相信未來中國政府會增加來自美國進口，以降低逆差。另外，中國來自北韓的進口，於2017年顯著下滑30%後，於2018年1、2月再進一步同比下跌85%!

中國一季度出口依然強勁，同比增長14%，較2017年第4季的10%增幅還要高；期間中國出口往美國和歐盟的增長分別為15%和12%，增速與2017年第4季相若。然而未來數月，麥格里預期情況會有所放緩。中國於一季度的出口增幅相信已達至全年頂峰，因為過去12個月人民幣兌美元已升值了9%；3月份美國、歐元區和日本的製造業採購經理指數(PMI)全面下滑，環球經濟正在放緩；而中國3月的工業出廠價指數(PPI)亦創下2016年11月以來低位。

同樣，一季的進口表現仍相當堅韌但未來將有所回軟。一季度進口同比增長為19%，較2017年第4季的13%加速；不過鐵礦石於過去兩個季度的進口量並沒有增長。

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