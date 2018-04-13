雄獅搶先推線上旅展 獨包、獨賣行程加持 有望推升業績成長

為迎接上半年度觀光盛事「2018 台北國際觀光博覽會」，雄獅 (2731) 搶先推出線上旅展活動。結合全台 80 間實體門市，推出旅展優惠行程。且根據雄獅調查，在郵輪獨包行程助攻下，2017 年有超過 40% 從基隆母港出發的旅客選擇雄獅訂購郵輪商品(不含麗星)，且回客率達五成之多，明年也將再度攜手公主遊輪推獨包行程。 雄獅旅遊主題旅遊部總經理游國珍表示，雄獅集團服務據點遍及亞洲、美洲、大洋洲等地，以全球實體據點互為 in/out bound 的概念經營目的地旅遊行程，產品涵蓋機票、訂房、票券、團體旅遊等多元化旅遊商品，今年結合台北國際觀光博覽會與雄獅線上旅展，以『雄獅旅展玩遍全球』主題，即是藉此優勢提供消費者最實惠的優質旅遊商品。



此外，游國珍也提到，為滿足民眾喜愛嘗鮮、期待深度體驗的旅遊需求，雄獅獨家開賣「世界節慶之旅」系列行程，推出因動畫電影《可可夜總會》備受矚目的墨西哥亡靈節主題行程，更祭出現省萬元優惠。



而雄獅旅遊近年提出「郵輪 +」概念，推出一系列以海上演唱會、運動、賞櫻等不同主題的郵輪旅遊新玩法，推升第一季營收創同期新高紀錄。而雄獅也提到，2019 年將再度和公主遊輪攜手合作，搭配太陽公主號，推出日韓知名賞櫻景點獨包行程。







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