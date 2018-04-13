「一帶一路」水力發電項目令柬埔寨電費大減

剛剛完工的塞桑河下游二號水壩是柬埔寨最新的「一帶一路」項目，而中國與柬埔寨合作興建的水力發電項目將陸續有來。

香港貿易發展局發表報告指出，柬埔寨正進行多項水力發電項目，為該國能源領域帶來新氣象。當中大多數項目都與中國合作興建，並獲「一帶一路」資金支持，其中塞桑河下游二號水壩上月完工，壩內水位已開始上升。長久以來，中國一直協助柬埔寨發展基建項目，而「一帶一路」倡議進一步推動兩國合作，尤以發電項目為然。

柬埔寨主要以柴油發電，電力供應長期嚴重不足，每瓦電價更居全球最高之列。該國製造業日趨興旺，是當地的經濟支柱，每年的電力需求增長18%。因此，自2003年起，當局優先推動大規模水力發電計劃。

在推行「一帶一路」之前，中國已深明扶助鄰國發展經濟極具策略意義。因此，中國公司長期資助柬埔寨發展水力發電。

2006年，中國水利水電建設公司向柬埔寨的水電項目投資約2.8億美元。2008年，中國機械工業公司與中國葛洲壩集團公司合資約5.4億美元在柬埔寨投資水電項目；同年，華電國際也在該國投資5.8億美元。最近，中國華能集團通過子公司瀾滄江水電，向總投資額達9.77億美元的塞桑河下游二號水壩項目注資4.1億美元；至於餘下的建設成本，則由越南電力集團(EVN)與柬埔寨最大投資綜合企業之一Royal Group共同支付。

目前， 柬埔寨已有7個水力發電站接入全國電網，並有兩個水力發電站已經投產，滿足所在地區的電力需求。柬埔寨致力發展水力發電，令全國發電量大增，電費急跌。

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