大頻寬、高速率、低延遲！5G讓虛擬真正成為現實

【撰文：曾靉】

環顧四周一片雪白，你屏住呼吸、從高處開始往下滑，速度不斷加快，到達跳台尾端，然後一鼓作氣地起跳……。經歷一段短暫的空中飛行後，你成功落地、接受觀眾的歡呼。」這樣的場景，讓你以為身在一場跳台滑雪比賽，但其實你只是戴上虛擬實境（Virtual Reality）頭盔，跟著奧運選手一起來了趟刺激的滑雪之旅。

這是今年 2 月在韓國平昌冬季奧運上，首度展現的 360 度 VR 實況轉播應用，讓觀眾能透過 VR 裝置，感受從選手頭盔攝影鏡頭所看到的沉浸式畫面。在這場賽事中，韓國 SK 電信（SK Telecom）與三星、英特爾合作，進行大規模的 5G 商用網路試驗，並導入四種 5G 應用服務，包括從運動員視角傳輸即時 3D 影像的同步視角技術；即時追蹤特定運動員的全景視角技術，以及讓觀眾自主控制比賽時間軸與角度的互動時間切片技術，全面改寫過往觀賽的視聽體驗。

5G 的大頻寬、高速率、低延遲通訊特性，將解決 VR 裝置帶給使用者的不適感。在擺脫硬體限制後，應用內容會更多元，不僅改變娛樂視聽體驗，也許還會改變人們的互動方式。

走向行動化與一體化，VR 與 AR 大展身手好時機

事實上，行動通訊技術的演進，往往第一步會先反應在影視產業，例如，4G 時我們迎來了 OTT 串流影音以及百花齊放的直播平台；而未來 5G 時代，就輪到 VR 與 AR 大展身手的時機。

目前 VR 產業的發展瓶頸，仍在於當使用者戴上 VR 裝置時，時間一久便容易產生頭暈的不適感。這要歸究於現階段就技術層面上，若要在 VR 世界中進行視角轉換，以及提升使用者所看到的影像品質時，都會產生非常大量的數據流量，但以現階段的 4G 網路，還無法支援這樣的數據傳輸速率，也還無法讓延遲的時間拉低到不讓使用者感到暈眩。這是為什麼 5G 的大頻寬、高傳輸速率以及低延遲的通訊特性，會被視作推動 VR 技術發展的有利因素。在未來 5G 網路支援，當使用者戴上 VR 裝置轉動頭部時，眼前所看到的會是更即時且清晰的 3D 影像。

根據資策會 MIC 預估，2021 年全球 VR 頭戴式顯示器（HMD）出貨量可望達到 1.3 億台，年複合成長率為 56%，市場規模將超過 160 億美元。現階段在出貨量上，仍以作為智慧型手機之延伸的 Mobile VR 最多，其次是 PC VR 和 VR 一體機（Standalone VR）。隨著 5G 推動運算性能的大幅提升以及雲端化趨勢，VR 的下一步，也可望逐漸擺脫線材的束縛，走向行動化與一體化。而廠商也已開始布局 VR 一體機市場，包括 Oculus、hTC 都已有相關的產品推出，提前為這塊市場預熱，可以明顯見到在價錢上已變得更加平易近人。

再回到 VR 最關鍵的核心：內容。目前，VR 應用除了大眾熟悉的娛樂領域也逐漸往垂直領域深入，發展如教育、醫療、製造業等企業級應用。根據愛立信去年一份整合現實報告（Merge Reality Report），未來媒體、教育、工作、社群互動、旅遊與零售業將是率先導入 VR／AR，也是受其影響最深的六大領域。可以期待的是，未來 5G 的到來，將帶動產業的正向循環，在硬體技術的突破之後，產生更多的加值服務，讓 VR 真正走進生活。

例如，更多具沉浸感的 VR 遊戲出現；你可以進電影院看場 VR 電影卻不覺得頭暈；VR 串流影音也將達到普及，未來若你買不到演唱會、運動賽事的現場座位，搞不好能買一張「VR」票，在家也有身歷其境的感受。

走進現實，大膽想像更虛擬的未來

再想像 VR 在 5G 時代的終極體現，未來還可能讓你真正「住」進虛擬世界。

2017 年，愛立信消費者行為研究室針對全球近 3 千萬民眾進行研究，其中竟有四分之三的人相信，只要再五年，他們就能利用 VR 漫步在智慧型手機裡的照片中，未來走進一張照片，就喚醒自己當初身在其中的記憶。這也顯示出一點，現階段消費者對於 VR 應用的期待與接受度，是超乎產業預期。

而這樣的想像或許正在成真。SK 電信就在今年的世界行動通訊大會（MWC）上推出了一項 5G VR 社交服務「Oksusu Social VR」，這項服務目前已支援三星 Gear VR 和 Google Daydream 平台，當使用者戴上 VR 頭盔，就會看到一個寬敞的 3D 虛擬空間，在這個空間中，可以進行 VR 多人同步連線互動，例如一起觀看演唱會、運動賽事或進行遊戲競賽等等，而每個虛擬角色都會同步對應到現實中的動作，也就是說，使用者彼此之間能透過這個虛擬空間交流互動，察覺到對方的身體動作以及臉部表情。

事實上，社交 VR 的概念早已有雛型，許多社交平台如 Facebook、YouTube、Twitch 都已支援 VR 影片與 VR 直播，Facebook 也在去年推出 VR 社交平台「Spaces」，可以讓用戶在平台上創造自己的虛擬分身，在虛擬空間中與朋友進行通話、分享照片與影片、自拍等簡單的互動。

未來迎向 5G，VR 社交的概念正逐漸成形，人與人之間的互動方式也可能因此轉變，而你準備好讓這樣的虛擬成為現實了嗎？

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來源：《數位時代》 2018 年 4 月

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