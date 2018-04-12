一天看16次日出不是夢！全球首家太空旅館2022年就要來了

摘要：Aurora Station 計劃於 2021 年建成，次年開始迎客。旅客可在其中享受為期 12 天的太空之旅，極光、零重力、太空農場應有盡有。不過「上一次天」價格不菲，旅程總費用為每人 950 萬美元，相當於每晚約 79 萬美元。

看夠了地上的山嶽湖海，一心想著「上天」的人類目標是宇宙星辰。「鋼鐵人」馬斯克的火星殖民夢還沒完成，又有人把「太空游」玩出了新花樣。

在太空居住 12 天，每天看 16 次日出，還能邊欣賞極光邊享受零重力飄浮。這看似遙不可及的一切或許將在 4 年後到來！

總部位於美國休士頓的科技公司 Orion Span 計劃在 2021 年建成世界首個豪華太空旅館 Aurora Station，並於次年開始迎客。該公司官網上這麼寫道：

在距離地球表面 200 英里的軌道上，Aurora Station 將成為世界首個豪華太空旅館。豪華之處包括擁有雙人套間、窗戶數量創航天史上之最、體驗失重狀態以及世間僅有的真實的宇航員體驗。Aurora Station 將於 2021 年發射進入太空。

據高端定製生活方式服務平台 Robb Report 介紹，與其說 Aurora Station 是一家旅館，不如說它是採用模塊化設計的空間站，內有四間客房，艙內總共可容納六人，其中包括兩名機組人員。

在為期 12 天的太空旅行中，Aurora Station 每 90 分鐘繞地球一圈，這也就意味著旅客們可以如同小王子一般，一天之內看到無數次日出日落。兩位機組人員還將帶領旅客進行研究和實驗，親身感受「在太空中種植蔬菜和水果是怎樣一種體驗」。

可以想見，這樣獨特的「上天」旅行必定價格不菲。《紐約郵報》報導稱，這條「太空 12 日游」線路要求每位旅客在網站預訂時事先支付 8 萬美元押金（可全額退還），旅程總費用為每人 950 萬美元，相當於每晚約 79 萬美元。

但是，即使對擁有財力一擲千金的人而言，這也並不是一場說走就走的旅行。Orion Span 在聲明中稱，在「起飛」之前，旅客必須先進行為期 3 個月的 Orion Span 宇航員認證，接受線上線下相應課程的訓練。相比之下，NASA 訓練一名宇航員的時間則是 24 個月。

「我們販賣的是成為宇航員的體驗。」Orion Span 創始人兼 CEO Frank Bunger 這麼說道。他還表示，如果 Aurora Station 大獲成功，將計劃建立私人空間站，打造世界首個太空公寓。

我認為，到了 2020 年代中期，「上天」的可能性大大增加，成本則會下降。我們的核心使命在於，讓更多的人前往太空，並最終在那裡生活。

Orion Span 並不是第一個仰望星空尋找商業良機的企業。近期，俄羅斯曾計劃在國際空間站建造四室太空旅館，人均房價 4 千萬美元。維珍銀河公司曾在 2009 年聲稱，計劃開始「亞軌道太空旅行」，一次要價 25 萬美元，但迄今仍未成功。

『新聞來源／華爾街見聞』