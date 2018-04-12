國賓土地自有成本具優勢 許育瑞：集團成長主軸聚焦餐飲

六福旗下台北威斯汀六福皇宮將於年底結束營業，國賓 (2704-TW) 董事長許育瑞今 (12) 日對此回應，飯店營業建物若用租的，觀光客數就必須持續成長，才能支撐租金成本，國賓旗下三大飯店土地皆由集團自有，成本更具優勢，並強調若將餐飲做好，營運就不用太依賴觀光客。

許育瑞表示，今年國賓餐飲占比，希望能達 70%，年增近 10 個百分點。

許育瑞認為，「輕資產、重管理」是需要觀光客成長作為支持背景，若飯店業者營業建物是租來的，觀光客就必須不斷成長，而若觀光來客減少，就可能會被房租壓垮，也因此，國賓在租金調漲環境下，壓力相對較輕。

另一方面，許育瑞直言，台灣商務活動少、展覽也少，要做商務客生意不容易，因此，國賓集團將成長重心放在餐飲。

許育瑞對於六福此次事件表態，左手跟別人租，右手又跟老外簽約，六福皇宮的成本壓力確實很大。

國賓去年在營業成本控管得宜下，本業獲利創近 10 年新高，稅後純益 4.43 億元，每股純益 (EPS)1.21 元，創歷史新高，為了持續拉升餐飲業績，已完成改裝台北國賓館內 A cut 牛排館，今年也進行川菜廳和 2 樓宴會廳的改裝工程。

至於住房，許育瑞說，台北國賓專注經營日本市場，有高達 7 成來客是日客，全年住房率仍可望與去年持平約 80%。