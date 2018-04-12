歐股盤前─市場關注中東情勢 指數期貨走揚

美國總統川普揚言空襲敘利亞，導致美俄衝突加劇、中東緊張情勢升溫；週四 (12 日) 歐股盤前，主要指數期貨走揚。

台北時間週四下午 2 點 21 分，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.15%，英國 FTSE 指數期貨上漲 0.09%，德國 DAX 指數期貨上漲 0.02%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.11%。

根據 CNBC 報導，俄羅斯駐黎巴嫩大使 Alexander Zasypkin 接受媒體訪問時表示，若美方空襲敘利亞，其飛彈都將被擊落，甚至連發射地點，也會被摧毀。

川普不甘示弱，於推特發文稱，俄羅斯放話要擊落美國飛彈，「等著瞧，最棒、最新、最聰明 (smart) 的飛彈要來了！」

川普也痛斥，俄羅斯不應與毒氣殺人者為伍。

另一方面，美國聯準會 (Fed) 會議紀錄顯示，Fed 官員認為，未來幾個月，通膨將上揚；外界解讀，Fed 的立場，強化了 2018 年會加速升息的看法。

受上述消息影響，週三道瓊工業平均指數收跌 0.9%，標普 500 指數收跌 0.6%，那斯達克指數收跌 0.6%。

倫敦時間週四上午 10 點，將公布 2 月歐元區工業生產數據；產業消息方面，英國零售商 WH Smith 將於週四上午，公布最新營收。