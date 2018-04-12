日GDP連8季正成長 不動產投資可望續升溫

日本國內生產毛額 (GDP) 連續 8 季正成長，創下近 30 年來最長的連續成長記錄，景氣持續回溫也使全球投資人對日本市場維持高度關注，信義房屋 (9940-TW) 旗下日本信義預估，未來幾年不動產投資將維持熱絡。

此外，日本國會日前也通過日本央行總裁黑田東彥連任案，預測貨幣寬鬆政策將持續推行，加上東京奧運效應、大型開發利多、負利率環境等因素，日本信義認為，日本不動產投資繼續升溫。

日本信義社長何偉宏表示，政策與經濟等因素確實活絡了日本不動產市場，而因土地取得及建築成本升高，連帶使價格緩步上揚。

根據不動產調查機構東京 KANTEI 發布的數據，2017 年東京首都圈新屋的價格及坪單價雙雙上漲，一戶平均價格為 5544 萬日圓 (約新台幣 1541 萬元)、較前年上升 9%，平均每坪單價則為 2898 萬日圓 (約新台幣 804 萬元)、上升 5.7%，供給集中在較昂貴的東京都心是價格提的主因。

何偉宏說，因為新屋價格上漲，購屋族開始將目標轉向中古屋市場，也進一步推升首都圈中古屋價格及成交量，且中古屋的成交戶數已超越新屋的供給戶數，反映出中古屋交易活化及市佔率逐漸擴大。首都圈中古屋的平均價格為 3257 萬日圓 (約新台幣 905 萬元)，較前年上升 3.2%，已連續 4 年上漲；平均坪單價為則 179.1 萬日圓 (約新台幣 49.7 萬元)，漲幅雖稍緩但仍是連續 3 年上升。

至於逐漸受到日本國內外投資人注意的大阪，也開始出現和東京類似的發展趨勢，例如大阪府的新屋供給戶數連續 3 年增加，且主要集中在大阪市中心，而中古屋流通量更在 2017 年達到近年來的新高。而在價格部分，包括新屋及中古屋的平均坪單價皆為上漲走勢，新屋平均每坪為 289.8 萬日圓 (約新台幣 80.5 萬元)，中古屋平均每坪 115.5 萬日圓 (約新台幣 32.1 萬元)。

何偉宏指出，值得關注的是，大阪市中心不僅住宅大樓供給數增加，顯示對住宅的需求強勁，而投資型物件的供給也在增加中。