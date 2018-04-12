強攻車用領域 億光發表新型3D車用尾燈

LED 照明價格競爭壓力不減，億光 (2393) 轉進接單穩健車用市場，參加台北國際汽機車 5 聯展中，展出最新型 3D 車用尾燈，今年車用產品維持兩位數百分比成長空間，鎖定車用產品銅鑼廠產能利用率約 7-8 成左右，儀表板應用可望有所斬獲。億光轉型車用計畫時程約 5 年，車內區分相當多元涵蓋照明、儀表板，車外則有頭燈、煞車燈等，OE 車廠認證相當嚴格，生產基地又必須整廠系統，不能分散在不同基地，所投資銅鑼廠於 2016 年底量產，伴隨產能逐步開出，車產品比重由個位數百分比持續拉升，與紅外線產品成為今年兩大主力產品線。



億光所開發新款 3D 車用尾燈，採用特殊光學結構設計，搭配幾何位置分佈，可改變原有 LED 出光角度，達成不同 3D 顯示效果的呈現，有別於傳統尾燈直射式單色效果，比起 OLED 3D 尾燈更有環境耐受度及成本優勢，符合 ECE R6, R7 法規。



過去一年背光、照明產品價格依然處在跌勢，億光去年稅後盈餘 12.45 億元，年減率 31.06%，每股盈餘 2.74 元，為近五年新低，每股配發 3 元股息，今年首季營收 62.68 億元，年減率 6.66%。







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