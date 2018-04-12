Homepod概念股看過來 需求不如預期 蘋果砍訂單

據《Appleinsider》報導，蘋果公司 (AAPL-US) 首次進軍智能音箱業務的計劃並非順利，該公司因為需求未達預期，而降低了其 HomePod 產品的銷售預測，也減少了該設備的訂單。

蘋果公司於 3 月下旬，也是 HomePod 上市後 2 個多月後，向製造商英業達 Inventec (2356-US) 減少了 HomePod 訂單。蘋果股價週三（11 日）下跌 0.47% 來到 172.44 美元。

蘋果股價日線趨勢圖

據了解，HomePod 最初預計將於 12 月份假日購物季上市，但一直延期。Slice Intelligence 統計數據顯示，Homepod 目前佔據了智慧音箱市場大約三分之一。

由於 HomePod 的實體產品最終於 2 月份到達蘋果商店，銷量大幅下滑。在銷售後的 10 週內，HomePod 僅佔智能音箱市場的 10% 銷量，這數字低於市場份額領先者亞馬遜 (AMZN-US) 的 73% 份額，和谷歌 (GOOGL-US) 的 14% 的市佔率。

報告沒有具體說明蘋果對 HomePod 的銷售預期，也沒有為預計的訂單減少量寫道一個數字。此前有報導稱，蘋果希望在第一次量產週期內推出 600 至 700 萬台 HomePod。

蘋果在去年 6 月在 WWDC 上推出了 349 美元的 HomePod，稱該設備為突破性的音響，將其 Siri 虛擬助手鎖定在家中不可動搖的位置。然而，Siri 在蘋果的促銷活動中已經退居次席，由音響質量所取代。

Homepod 擁有一系列麥克風、波束形成高音單元、和先進的軟件算法，驅動的可調音響系統。HomePod 是市場上最好的智能音響之一。但許多人注意到 Siri 嚴重缺乏如亞馬遜 Alexa 或 Google 智能助理展現的功能。HomePod 上的 Siri 可以回答基本問題，但無法訪問第三方應用程式。

對於將 2 個 Homepod 配對以產生「立體聲」的能力，目前終端用戶和 beta 測試人員仍然無法使用該功能。

有傳聞指出，蘋果正在研究一種更便宜的 HomePod 版本，該版本可能會在今年低推出，與亞馬遜和谷歌競爭。