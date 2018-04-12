蘋果音樂訂閱戶突破4000萬 緊逼Spotify

根據《IBD》報導，蘋果公司 (AAPL-US) 的訂閱音樂服務 Apple Music 已經通過了 4000 萬付費用戶關卡，緊逼第 1 名 7100 萬付費用戶的 Spotify (SPOT-US)，使 Spotify 週三（11 日）股票收盤下跌 3.44% 來到 149.57 美元。

Spotify 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

蘋果在一份內部備忘錄中披露，Oliver Schusser 為 Apple Music Worldwide 的最高主管，向蘋果服務部門最高主管 Eddy Cue 匯報。據了解，Schusser 之前曾領導美國本土的蘋果 App Store 應用程式商店。

除了超過 4000 萬付費用戶外，Apple Music 還有 800 萬免費用戶，整體用戶跨足 115 個國家。

Monness Crespi Hardt 分析師 Brian White 給予蘋果一個「買進」評級及 235 美元的目標價。蘋果股價週三收盤下跌 0.47% 來到 172.44 美元。

White 提道，認為蘋果是全球股價最被低估的公司之一，提道蘋果有望在未來 12 個月內將市值突破 1 兆美元里程碑。「在短期內，我們相信有可能推出具有吸引力的資本報酬機會，我們期待著 9 月份又一輪的 iPhone 創新產品」。

對於去年蘋果亮相的 iPhone，White 認為雖然不是「超級產品週期」，但也有個「持久產品週期」。