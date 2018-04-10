蘋果手機調庫存 觸控雙雄TPK-KY、GIS-KY首季營收吹寒風

工作天數恢復，觸控雙雄 TPK-KY 宸鴻 (3673)、GIS-KY 業成 (6456)3 月營收擺脫 2 月谷底，蘋果手機產品進入庫存調整期，首季營收季減率落在 3 到 5 成，宸鴻第一季營收 208.54 億元，季減率 36.6%，符合市場預期，業成第一季營收為 219.26 億元，季減率 52.55%。宸鴻 3 月營收為 60.75 億元，月增率 16.6%，年減率 17.3%，第一季合併營收 208.54 億元，季減率 36.6%，年減率 2.6%，上半年向來為傳統淡季，近年折舊費用逐年下降，去年約 78 億元，今年預估更進一步下滑到 70 億元，營業費用若能控制得宜，宸鴻首季仍有機會維持損平局面。



宸鴻訂於 5 月 3 日召開法說，公布首季財報，前捷普科技 (Jabil) 執行副總及捷普集團綠點執行長江懷海甫於去年 8 月初接任執行長，首度現身主持法說。



業成去年獲利表現亮麗，主要低價版 iPad 市場反映佳，iPhone X 壓力感測器貼合業務挹注，不過新製程壓力感測器貼合製程複雜，原料成本較高，造成接單價格高、毛利相對較低的現象，這也是去年第四季毛利率下滑到 9.75% 的主因。



業成 3 月營收為 70.94 億元，月增率 28.28%，年增率 7.38%，主要客戶調整庫存，首季營收為 219.26 億元，季減率 52.55%，年增率 20.44%，蘋果調整手機產品庫存，手機產品占營收比重由去年下半年 5 成高峰，降到 2 到 3 成之間，平板電腦上升到 6 到 7 成，營收規模下降，法人推估，首季毛利率持續下滑至 6.75%，稅後盈餘約 9800 萬元，每股盈餘 0.29 元。







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