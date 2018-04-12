四大星座名人專訪──這，就是我的理財態度!

文●現代保險雜誌編輯群

本特輯專訪四大星座的代表名人，直擊他們在面臨人生不同階段的理財心法！

土象星座》蔡志雄

──摩羯座的腳踏實地、意志堅定

「我真的非常摩羯座！」這句話蔡志雄在受訪時說了無數次。「包租公律師」是蔡志雄透過媒體給大眾的第一印象，許多人會疑惑，當律師的酬勞就足夠生活無虞了，還需要當房東？但是，蔡志雄的人生目標從來不僅限在工作、賺錢的窄小，他的理想設定得很廣闊──能夠掌控自己的時間。靠著默默耕耘、努力，他漸漸地離理想愈來愈近，這樣腳踏實地、擁有克服困難的毅力，正是最典型的摩羯座特質。

沒有保險規劃 蔡坦言：其實很可惜

對理財、投資謹慎的蔡志雄，在保險規劃上應該也有不同見解，「說出來實在不好意思，我其實連最基本的保險規劃都沒有。」蔡志雄坦言，他了解保險是愈年輕投保、愈划算，但是年輕時的他，選擇將理財、投資通通佈局在房產投資與股票上。

「當然我也是有點後悔，現在我也只能盡量想辦法打穩股票、租金的基礎，讓風險能透過其他方式轉嫁。」但起碼蔡志雄在整段理財過程中，始終秉持「勤儉」的精神，一分錢都沒有浪費，他認為，投資就是要把每一分錢都放在自己認為正確的位置上，投資與保險保障之間的平衡，必須視需求調整。「當你有其他的投資，能夠拿來做保險規劃的部位就變小，而如果一個人追求的是保險保障，投資的金額也會被侵蝕，我承認我是比較極端的例子。」

土象星座》馮翊綱

──高度專注 天蠍座是與生俱來的藝術家

出生於十月三十一日的相聲瓦舍藝術總監馮翊綱，是當代相聲文化的代表人物。「獨斷、堅毅、很有主見、頭腦清楚，」用簡單、明快的文字介紹自己，語末不忘了加一句「才華洋溢」，聽馮翊綱談話，就像在欣賞一段相聲，每個換氣、留白彷彿經過設計，談到觸動內心的往事，眼神中更透著嘆息。

除了劇作外，馮翊綱也是散文名家，霹靂直言，行文簡潔，情真意切。他的劇本多以歷史文化為素材，借古諷今、鏡鑑春秋，並常帶有濃厚的警世意義。而且寫字、畫畫、音樂，無一不在行，十足是一位天生的藝術家。

買儲蓄險 最信任的理財方式

從小在軍人家庭長大，雖然不到寅吃卯糧的地步，但母親能省則省，「這個月就這麼幾個蹦子兒，」從小爸媽嘴邊總掛著這句話，心中渴望的東西總被堵回去「你想要什麼媽媽同意，但下個月再買。」父母堅持不向人借貸、舉債，這樣的觀念深深影響馮翊綱，「我心中會盤算，雖然手邊沒有多少，但如果能存下來，也不能存到一個零利率的危險裡面，所以前陣子規劃了一個退休金保險，簡單講，這個退休金保險，在我沒有工作能力的時候，能供應我吃穿不愁，而且我的房屋沒有貸款。」任何消費，天蠍座的馮翊綱都要求自己極快速地繳清貸款，減輕壓力。

量入為出讓不擅理財的馮翊綱，在人生被按了歸零碼錶後，又快速築起穩固地基。維護城牆的堡壘，也由信任的業務員規劃了足夠的保障型保險。去年在上海巡演舞台劇時，因胸悶不適，送醫後緊急開刀，鬼門關前走了一回，幸好事前有完善的醫療險規劃，足以支應住院時的所有開銷。

「現在錢已經太多了，」馮翊綱不貪戀財富，也不積極理財，「只要找到信任、方便、覺得 OK 的辦法，就堅持下去。」買儲蓄險就是馮翊綱認為最簡單又信任的方式。

火象星座》「任爸」任明廷

──霸氣有活力 獅子如影隨形

「感恩！感恩！」雙手合十微微鞠躬，帶著笑容的臉上就像太陽發著光，活力十足，他是「任爸」任明廷。一個女兒是台灣最強女子團體 S.H.E 的 Selina、一個是接連擔綱偶像劇、電影女主角的任容萱，任家姊妹都勇闖星路，也讓星爸光環 Double！

談理財收斂霸氣 不豪賭不求奢 簡樸最好

「財這種東西就是命中注定，」任爸沒有一夜暴富夢，生活簡樸慣了，物欲不強，幾十年的老機車至今還在騎。也因夫妻兩人都是工薪族，理財偏保守。任爸表示，一九八八年股市正熱的時候，嘗試跟風買股票，沒想到二十一萬元入手，賣出去只剩兩萬！好幾個月的薪水付諸東流，任爸體悟到自己沒有偏財運，再也沒碰過股票。

年輕的任爸想法很簡單──讓全家有個遮風避雨的天地，當年房價還便宜時就將夫妻的積蓄一次投入，買個安樂窩。談及此，任爸也感慨現在年輕世代賺錢不易，從前一個家庭靠兩份薪水就可以做到，現在買房夢想卻遙不可及，只靠領薪很難致富。

現在任家的財務規劃主要靠銀行理專處理，任爸不好意思地笑說，財務大權在妻子手上，自己留下一點私房錢就很不錯了；妻子安排存款、買足保障型保險，而他唯一的要求，就是不買股票。

風象星座》蕭彤雯

──雙子座精打細算 善用保險節「風險」流

「喂，我問妳喔，我們家還差什麼保險沒買啊？」「該買的都買了啊！你們家的風險八成都有保險 cover（保障）啦！」「那剩下兩成是什麼？」「就是妳去年說要買、但到現在還沒買的長照險啊！」

帶著與前夫生下的女兒美寶，四十歲再婚、四十一歲以高齡產婦之姿，成功生下第二胎的蕭彤雯，現在和老公、女兒、小兒子瓜瓜一家四口，持有的保障型保險就超過十二張，扣除躉繳保費，全家人年繳保費約三十萬元。

精打細算 連三歲兒子都有長照險

「女兒出生沒多久，我就幫她買醫療險和癌症險，小兒子出生半年之後，我也馬上幫他投保，」要不是因為兒子是早產兒，有延期投保的規定，「我一定是他出生就馬上買。」蕭彤雯的保險觀念正確，整體規劃更是完善，就連近幾年才逐漸被市場關注的長照險，她也幫孩子買好了！

為什麼保險觀念這麼好？「因為我的保險顧問很厲害吧，還有，我老公三不五時在算，萬一哪天自己出事了，要留多少錢才夠，」蕭彤雯謙虛地說。不過，雙子座可是出了名的超級計算機，果然她話鋒一轉，「幫小孩買長照險，其實也是為了將來的孫子好。」蕭彤雯不僅算盤打得精，眼光也放得很遠。

來源：《現代保險健康理財》 352 期

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