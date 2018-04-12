3年來首度！中國將新增QDII額度 金融開放力度空前

中國國家外匯局 11 日宣佈，再啟 QDII（合格境內機構投資者）額度的審批，這是時隔 3 年後後再度開放，顯示中國金融擴大開放的決心與空前力道，基金銀行券商保險業等有望從中受益。

截至今年 3 月 29 日，銀行、信託、保險、證券（包括基金公司及證券公司）五大類金融機構合計獲得 899.93 億美元 QDII 額度，其中，銀行類合計 138.40 億美元，證券類合計 375.50 億美元，保險類合計 308.53 億美元，信託類合計 77.50 億美元。



其中，滙豐銀行及花旗銀行均有 34 億美元額度，華夏基金及嘉實基金也均有 30 億以上美元額度，生命人壽保險擁有的 QDII 額度也多達 44 億美元以上。

外匯局召集多加投資機構商討再批 QDII 額度，一位基金公司代表與會人士透露，新增額度將再分配上有嚴格要求，也確立了基金公司非貨幣基金規模和新增 QDII 額度掛鉤，並且新增額度會考慮機構此前的使用情況。

易方達基金管理公司副總裁范嶽認為，QDII 一方面滿足了境內的投資主體全球資產配置的需求；另一方面對於資產管理機構的發展壯大，起到了非常好的作用。

交銀施羅德基金管理公司副總裁謝衛也表示，許多民眾非常願意透過 QDII 產品，分享中國經濟轉型紅利。

分析師表示，此次金融開放「大禮包」十分豐厚，也是水到渠成，金融行業不論從市場層面、監管層面，都已經做好了充分的準備，迎接外資的競爭。