【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週三下跌，因特朗普警告俄羅斯可能導彈襲擊敘利亞，加上美聯儲貨幣政策記錄預計經濟強勁、通脹更高，引發市場對美聯儲加息立場更偏鷹派的擔憂。道瓊斯指數下跌 0.9% 至 24,189 點；標準普爾指數下跌 0.6% 至 2,642 點；納斯達克指數下跌 0.4% 至 7,069 點。

油價週三上升，因特朗普威脅向敘利亞採取軍事行動，加上沙特表示在首都上空攔截了一枚導彈，抵消 EIA 公布上週美國原油庫存意外增加的影響。紐約 5 月期油上升 2.0% 至每桶 66.82 美元。金價上升，因地緣政治風險升溫。紐約 6 月期金上升 1.1% 至每盎司 1,360.0 美元。

香港和內地股市週三上升。安踏體育（2020.HK）首季零售銷售強勁，股價大漲 10.9%， 帶動體育用品股跑贏大市；國藥控股（1099.HK）發布盈利預警，股價大跌 16.9%，拖累醫藥股錄得較大跌幅。個股方面，港交所（388.HK）公布自 5 月 1 日起上調滬股通及深股通每日額度 3 倍至人民幣 520 億元，其股價上揚 1.5%；中國央行行長易綱表示內地將放開外資保險經紀公司的經營範圍與中資機構一致，友邦（1299.HK）上升 4.7%。恒生指數上升 0.5% 至 30,898 點，國企指數微升至 12,325 點，香港股市成交金額減少 3.9% 至 1,330 億港元。上證綜合指數上升 0.6% 至 3,208 點，滬深兩市成交金額減少 0.8% 至人民幣 4,822 億元。

◆ 行業及公司新聞

◇ 合生創展（754.HK）2018 年第一季累積合約預售金額、累積合約預售建築面積及平均合約預售價分別為人民幣 16.9 億元、12.3 萬平方米及每平方米人民幣 13,774 元，分別同比下降 3.3%、下跌 11.3% 及上升 9.0%，其中 3 月份合約預售金額及合約預售建築面積分別按年大跌 49.0% 及 61.2%，但平均合約預售價同比急增 31.3%。3 月份銷售較首兩月大幅倒退。

◇ 億勝生物（1061.HK）宣布其不含防腐劑妥布霉素單劑量滴眼液（眼部抗感染治療的產品）獲廣東省食品藥品監督管理局出具 GMP 證書，有效期約 5 年，為首間於中國對該產品進行商業化之公司，並預期於 2018 年第二季於市場上推出該產品。

◇ 星辰通信（1155.HK）發布公告指主席戴國良先生以 4,000 萬港元出售 20.1% 股權及約 25 萬港元之股東貸款予黃翎沖先生，出售代價相當於每股 0.235 港元，較最後收盤價折讓 18.9%。

◇ 麥盛資本（1194.HK）昨天股價大跌 33.3%，公司發布公告指其中一個董事所持有之 1.8 億股份（相當於現有股本 1.1%）於昨天被強制出售。

◇ 國瑞置業（2329.HK）2018 年第一季累積簽約銷售總額、累積簽約銷售建築面積及平均簽約售價分別為人民幣 20.3 億元、15.9 萬平方米及每平方米人民幣 12,778 元，分別同比下降 12.1%、1.2% 及 11.0%，其中 3 月份分別按年大跌 40.0%、16.8% 及 27.9%。3 月份銷售較首兩月大幅倒退。

◇ 聯邦制藥（3933.HK）宣布其阿莫西林膠囊（0.25g）（主要用於治療細菌感染，是目前應用較廣泛的口服抗生素之一）經中國國家食品藥品監督管理總局審批，通過仿制藥質量和療效一致性評價。公司表示有望進一步擴展半合成青霉素類產品在不同業務分部的市場份額。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)