北方新能源簽訂合作框架協議

就煤改燃供暖工程全面合作捕捉市場對新能源的殷切需求



香港, 2018 年 4 月 11 日 - (亞太商訊) - 北方新能源控股有限公司（「北方新能源」/「集團」；股份編號：8246）今天宣布其子公司华夏北方科技发展 (天津) 有限公司與天津市津熱供熱集團有限公司「天津市津熱」及 TRACTEBEL 工程學 S.A. 「TRACTEBEL」簽訂合作框架協議，有意在煤改燃供暖工程、供暖網路及設備、能源效益管理及建設儲存氣設備工程方面攜手合作。集團冀藉此合作提升專業技術，捕捉天津當地對新能源的殷切需求，進一步向提供多元化綜合新能源服務之目標進發。



合作框架協議範圍包括 (i) 就煤改燃供暖工程、改善供暖設備及網路服務方面全面合作，研究及提出可行性方案；(ii) 就有效管理能源資源，尤其是天然氣節能方面，研究及提出可行性方案；以及 (iii) 研究建設儲存氣設備，擴大目前儲罐容量，包括 4,000 立方米或以上的儲罐。集團、天津市津熱及 TRACTEBEL 承諾在今年九月三十日或之前就合作範圍共同提交可行性方案予當局審批。



二零一七年底中國政府印發的《北方地區冬季清潔取暖規劃（2017-2021）》檔為新能源板塊帶來龐大商機，有利於集團業務的全面發展。長遠而言，北方新能源致力提供多元化綜合新能源服務，並將業務版圖擴展至北方周邊地區，亦會繼續積極尋求多方合作機會，旨在締造更大的股東價值。



北方新能源控股有限公司

北方新能源控股有限公司前稱名軒（中國）控股有限公司，於二零一一年在香港聯合交易所創業板上市（股份編號：8246）。集團於二零一五年開展新能源開發、其相關技術之研發及建築工程業務。集團亦從事餐廳經營業務、提供管理服務及銷售加工食品和海鮮，並於二零一五年將業務擴充至物業投資行業。



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