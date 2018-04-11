馬雲華爾街日報刊文：貿易戰扼殺就業、機會和希望

4月11日下午消息，《華爾街日報》今日刊發阿里巴巴董事局主席馬雲署名文章——《貿易戰：扼殺就業、機會和希望》。在美國政府有意挑起貿易戰的背景下，馬雲以緻力于連接中美企業和市場的企業家視角展開論述：“貿易逆差”是個錯誤的問題，貿易戰是根本錯誤的手段，最終受傷害的是美國農戶和中小企業家。馬雲向特朗普政府提出關鍵問題：美國是否要放棄進入中國這個全球最大消費市場的巨大曆史機會?

馬雲提出的問題正擊中美國政商界連日來辯論的焦點：貿易戰會對美國的就業與出口帶來什麽損害。内布拉斯加州的共和黨參議員本·薩斯 (Ben Sasse)在最近一份聲明中即表示：特朗普政府的方法是對美國農業“放了一把火”。

馬雲同時分析： 把“貿易逆差”當作一個傷害經濟的問題，本身就是一個錯誤。他論證說：中國的制造業對美國來說是“貿易逆差”，但是美國的服務業對中國何嘗不是“貿易逆差”?同時，由于30年來鼓勵制造業外包，留下創新、技術和品牌的經濟政策，美國公司拿走了大部分利潤，美國事實上擁有世界上最大的利潤順差。

美國2018年3月公布的失業率僅為4.1%，為十七年來的新低，馬雲以此舉例說：今天美國的經濟指标至少說明一個事實，中美之間的“貿易逆差”對美國經濟似乎并不是壞事。

馬雲將貿易戰定義為由“貿易逆差”這個錯誤問題導緻的錯誤手段，并將帶來錯誤結果。中國這個世界最大的消費市場，是今天擺在美國面前的巨大機會。馬雲以此發問：恰恰在這個機遇到來之時，美國政府決定發起史無前例的貿易戰，美國是要通過這種方式來放棄這個巨大的機會嗎?

在文章最後，馬雲也同時表達了他對于未來20年中美兩國乃至世界經濟的信心，并重申了阿里巴巴為中小企業争取利益的立場。他說：改變貿易保護主義的現狀道阻且長，但不管是不是真的會有一場貿易戰，阿里巴巴都將繼續“讓天下沒有難做的生意”的使命，通過自己擁有5億中國消費者的電商平台，讓中小企業掌握自己生意的未來。

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