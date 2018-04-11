習近平：正在推動制定東亞經濟共同體藍圖

11日，國家主席習近平在海南省博鳌同出席博鳌亞洲論壇2018年年會的中外企業家代表座談。

據央視新聞報道，習近平強調，我們對中國經濟的前景是樂觀的。方向決定道路，道路決定命運。中國現在的大方向就是實現“兩個一百年”奮鬥目标。我們走的道路是中國特色社會主義道路，是堅持改革開放的道路。我們對未來充滿信心。我們要加滿油、把穩舵、鼓足勁，付出異乎尋常的努力，推動新時代中國經濟由高速增長轉向高質量發展，從量的擴張轉向質的提升，從“有沒有”轉向“好不好”。中國的改革隻有進行時，沒有完成時。我們要擴大對外開放不停步，我們改革的步伐不會停歇，開放的大門不會關閉。我們要讓制度更加成熟定型，讓發展更有質量，讓治理更有水平，讓人民更有獲得感、幸福感、安全感。我們要堅定不移發展開放型世界經濟，為亞洲和世界發展作出中國貢獻，歡迎搭乘中國經濟快車，分享中國改革、開放、發展的成果。中國將為國内外企業家投資創業營造更加寬松有序的環境。希望各國企業家在中國改革開放新征程中施展更大作為，得到更大發展。

習近平指出，中國提出“一帶一路”倡議，就是要讓中國的改革發展造福人類，推動實現共赢共享發展。“一帶一路”倡議一切都在陽光下運行。我們不搞小圈子，也不搞強買強賣。我們正在推動制定東亞經濟共同體藍圖，共同推進亞太自由貿易區建設。

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