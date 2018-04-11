巴克萊：比特币病毒式暴漲已終結 未來難再返2萬美元

比特币在2018年過去的3個月裡跌得慘兮兮，價格一直萎靡不振。4月8日甚至跌至6000美元左右，跌幅據2017年12月高點近跌幅超過65%。另外，巴克萊分析師稱比特币的崛起竟與傳染病的傳播有異曲同工之處。巴克萊集團(Barclays Plc)的分析師們看到了足夠多的相似之處，可以開發出一種比特币定價模型，這種定價模形型從傳染病學的世界中獲取線索。他們得出的答案是：比特币價格或已觸頂。

Joseph Abate等分析師寫道：“随着越來越多的人成為比特币的持有者，可用作新買家的人數比例下降，而潛在賣家的人數比例卻在增加。最終，這導緻了比特币價格處于停滞狀態。且随着更大的比特币供應人數的随機沖擊推高了賣家與買家的比率，比特币價格下跌引發了投機性抛售的壓力，因價格下跌預計呈指數增長。”

分析師還寫道，當達到所謂的免疫阈值時，類似的情況也會發生在傳染病上。“在這一點上，足夠多的人群會免疫，這樣就不會再有繼發性感染。”根據巴克萊的數據，決定比特币價格能否上漲的主要變量是人們對比特币的認識和願意投資的人數(易受感染)的比例。分析人士寫道，來自發達經濟體的調查顯示，現在人們的意識幾乎普遍淡化，易感人群很小。

比特币價格可能永遠不會回到2萬美元的水平

巴克萊的數據顯示，盡管比特币在2011年和2013年從過去的價格暴跌中反彈，但這一次人們對比特币的高度關注表明，比特币價格可能永遠不會回到2017年12月接近2萬美元的巅峰水平。周二，比特币交易價格約為6700美元。

分析師寫道：“我們相信，加密貨币投資的投機性泡沫階段(或許是峰值)可能已經過去了。”

大家仍在猜測比特币的最終價值

市場策略師與參與者仍舊在讨論比特币的最終價值。比特币的泡沫是否已經開始破裂?巴克萊(Barclays)的策略師們推測，由于擔心錯失良機，市場需求驅動，推高比特币價值，至今已經大大降溫。越來越多的人看到了數字資産的存在，使得這些數字資産變成了大家關注的焦點，這也使一些市場參與者認為這將給未來的收益帶來壓力。

巴克萊(Barclays)策略師周二在一份研究報告中寫道：“與我們的理論建模結果相結合，調查結果表明，與2011年和2013年比特币價格的峰值不同，最近的峰值或許是最高的，而投機興趣可能會從這裡減少。”策略師們表示，這種投機興趣的減少，導緻比特币的所有者供過于求，而現在，這也決定了價格走勢，而不是純粹的供求因素。

如圖所示，直到2015年，需求推高了價格，随之而來的是供應的抛售。然而，自2015年以來，這些變量相繼出現，表示投機行為來自供應方面。

投機性買盤的減少也是虛擬資産受歡迎的結果。巴克萊估計，所有數字貨币的最大可能價值是6600億到7800億美元，大約是當前價值的2.5倍。根據CoinMarketcap.com的數據顯示，在2018年1月初，它所追蹤的數百個數字資産的總價值達到了大約8300億美元的峰值，随後就崩潰了。

來源：匯通網

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