MSCI 5月公布A股納入名單 互聯互通擴容先行鋪路

6月1日，A股將正式被納入MSCI新興市場指數。目前已初步确定將被納入的A股公司名單將于5月公布。

近日，第一財經記者獨家從MSCI和多家外資基金經理處獲悉，MSCI已于3月下旬在中國香港舉辦的一場會上初步公布了將被納入的A股公司名單，這份3月初的最新名單顯示，原定的222隻大盤A股變成了236隻，納入的進程、方式則不變。同時，MSCI也向外資機構介紹了12個與A股相關的新指數。MSCI方面表示，將會在5月正式公布納入的A股公司名單，同時名單也會定期根據具體情況做動態調整。更關鍵的是，所有被納入的A股公司將接受ESG(環境、社會和治理)評測，不符合标準的公司將會被剔除。

值得注意的是，4月11日，在博鳌亞洲論壇2018年年會“貨币政策的正常化”分論壇上，中國人民銀行行長易綱宣布，為進一步完善内地和香港兩地股市互聯互通的機制，從5月1日起把互聯互通每日的額度擴大4倍。記者獲悉，這一調整其實也在為A股納入MSCI新興市場指數鋪路。

去年，MSCI主席、首席執行官亨利·費爾南德茲(Henry Fernandez)在接受第一財經獨家專訪時就提及，雖然滬港通和深港通已不設總額限制，但每日額度限制仍存，“互聯互通機制仍存在每日限額，盡管此前從未觸及到每日限額，但當真的納入MSCI後，且随着A股占比不斷擴大，資金流入量會越來越多，很難确保不觸及，這會影響到交易的連貫性。”不過，他也表示，“如果在納入日之前，監管層就可以徹底放松或取消每日限額，那麽MSCI就可以一步、永久性地將A股納入。中國監管層也知道這一事項的必要性，因此需要一起努力來實現這一目标。”

MSCI即將公布納入名單

接近MSCI的人士對記者表示，一些更為具體的納入細節將會在5月對外界公示，包括被納入的A股公司名單。

某參與上述中國香港會議的基金經理也對記者表示，今年3月14日，MSCI公告宣布推出12個與A股相關的新指數，以擴大MSCI中國A股指數産品的覆蓋範圍，而且新的MSCI中國A股指數 (MSCI China A Indexes) 將不再局限于此前的大市值中國A股，中等市值的上市公司也將得到全面覆蓋 (MSCI China A Mid Cap Index)，并遵循MSCI全球可投資市場指數方法和港股通資格标準限制。

“這一做法一方面是為了讓國際投資者從全方位了解A股，另一方面也提供了一個基準(benchmark)，為那些希望增加A股敞口的基金未來設計相關A股産品做鋪墊和參照。”上述基金經理表示。

2017年6月21日，MSCI公布，從2018年6月開始將中國A股納入MSCI新興市場指數和MSCI ACWI全球指數。當時公告顯示，MSCI計劃初始納入222隻大盤A股(今年3月調整為236隻)。基于5%的納入因子，這些A股約占MSCI新興市場指數0.73%的權重。

此前，費爾南德茲對記者表示，這一權重比例較低，未來納入因子或進一步提高。目前5%的納入因子水平是綜合考慮了投資原則的确定性、法規及監管等因素，若未來中國在這些方面加快完善步伐，MSCI或提高這一比例。

接近MSCI的人士近期也對記者表示，至于未來會否把中小盤股也納入MSCI新興市場指數，這仍在探讨，也需要市場機制的完善。

在費爾南德茲看來，過去四年是一個不斷征詢意見、反饋、調整方案的過程，對于A股的納入感到十分高興。

有多位外資基金經理對記者表示，A股的停牌現象是一個潛在的擔憂，因為這關乎基金能否及時應對客戶資金贖回的要求以及對流動性的考量。

截至2016年12月31日，共計有超過1.5萬億美元資産以MSCI新興市場指數為基準。MSCI是2015年5月富時羅素指數(FTSE Russell)指數將A股納入後，第二家將A股納入其新興市場指數的全球指數公司。

提升互聯互通額度為納入鋪路

4月11日，中國宣布的又一舉措其實也是為了6月A股正式納入MSCI做準備。

中國央行行長易綱表示，將滬股通及深股通每日額度分别調整為520億元人民币，滬港通下的港股通及深港通下的港股通每日額度分别調整為420億元人民币，即分别擴大4倍。

當前，滬港通和深港通已不設總額限制，但每日額度限制仍存。滬股通和深股通的每日額度均為130億元人民币。

接近MSCI的人士此前就對記者表示，盡管根據目前的納入比例和可能的資金流量來看，觸及原先每日額度上限的可能性并不大，但也需要未雨綢缪，防範極端情況，同時為未來進一步擴大納入比例做鋪墊。就目前來看，技術性問題基本已經不存在擔憂。

其實，去年6月時，費爾南德茲就對記者表示，希望可以在納入日之前，中國監管層可以徹底放松或取消每日限額，那麽MSCI就可以一步、永久性將A股納入。“互聯互通機制下，A股的納入應該不會存在問題，納入的決定不會逆轉。”他也表示，“在接近納入前的幾個月，我們就要密切監測資金流入量，尤其是納入當天。”

對于4月11日的決定，中國證監會副主席方星海回應稱，此舉不會對股市“有什麽大波動”，“因為A股要進入MSCI，境外機構投資者有需求，但是調整投資組合需要很多額度，目前這個額度太少了，另外，我們也要進一步擴大資本項目可兌換。”他還表示，“境外投資者主要為機構投資者，投資行為非常穩定，而且投在中國股市的比例大概為2%，所以股市不會有什麽大的波動。”

參考先例，A股“漸進式”并最終全額納入MSCI也是可以預見的。被納入MSCI新興指數後，短期陸續會有國際資本流入。

值得注意的是，MSCI方面也對第一財經記者透露，目前納入與否和納入多少已經不再是一個重點，各界需要關注的是，按照此前對客戶的承諾，MSCI將對所有納入MSCI指數的上市公司進行ESG(環境、社會和治理)研究和評級。對于海外機構而言，ESG始終是一個非常重要的非財務因素，“MSCI將根據信息披露來對公司進行ESG評估， 不符合标準的公司將被剔除。”

2017年3月24日，港股上市公司輝山乳業股價暴跌85%，300億港元市值灰飛煙滅;2016年12月，國際知名沽空機構渾水(Muddy Waters Research)曾連發兩篇報告，警告該公司存在利潤造假并宣布做空。其實，早在2016年9月，因為擔憂輝山乳業激進的會計表現和公司治理風險，MSCI ESG研究部門就將該公司的評級由BB下調至B。這并非個例，無論是大衆汽車尾氣造假門還是富國銀行醜聞事件，ESG部門事先都充當了預警者，或調低評級，或將該公司從ESG指數中剔除。

來源：第一財經

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