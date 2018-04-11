【日盛投顧】有機會挑戰03/22前波高點

◆盤勢分析

1. 週三台股開高走高後殺低震盪，最高點 11,016 點收復月線（10,947 點），最低點 10,953 點守穩在季線（10,906 點）之上，終場指數上漲 46.84 點，漲幅 0.43%，收在 10,974.02 點，成交金額為 1,291.30 億元，大於 5 日均量（1,252 億元）及 20 日均量（1,249 億元）。三大法人合計買超 8.42 億元：外資賣超 8.31 億元、投信買超 0.87 億元、自營商買超 15.86 億元。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：

（1）、量能：上攻量大於 20 日均量較有助於漲勢延續。

（2）、均線：支撐為季線附近，壓力為 03/22 高點 11,120 點附近。

（3）、技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值（62）大於 50，短線偏多。

3. 選股方向可留意半導體、被動元件、工業 4.0、車用、生技、高殖利率、金融等。

盤面短線主流為被動元件、工業 4.0、風電、生技

1. 半導體：

5434 崇越、6196 帆宣、6532 瑞耘等受惠大陸半導體檢測 / 設備商機，封測股的 6147 頎邦結盟陸廠，3264 欣銓、6451 訊芯 - KY 攻工控及車用，IC 設計指標有 2454 聯發科、3227 原相、4947 昂寶 - KY、3035 智原、4919 新唐、6202 盛群等。矽晶圓價格趨勢向上，有利 6488 環球晶、3532 台勝科、5483 中美晶、6182 合晶等的獲利。

2. 被動元件：

產品漲價及併購想像題材一波接著一波，相關公司有 2327 國巨、2492 華新科、3026 禾伸堂、5317 凱美、5255 美桀、6449 鈺邦、6284 佳邦、3090 日電貿、6127 九豪、2481 強茂等。

3. 光學：

中國手機廠回補庫存，帶動光學族群業績，3504 揚明光、3362 先進光、4976 佳凌週三吸睛。

4. 工業 4.0：

智慧製造帶動 2049 上銀、1590 亞德客 - KY、1597 直得、4555 氣立、6414 樺漢等。

5. 車用：

Model 3 第一季出貨快速成長，可留意電池模組線束 3665 貿聯 - KY、減速箱齒輪 1536 和大、電源零組件 2308 台達電、車用鏡頭 3019 亞光、充電槍 3003 健和興、散熱模組 2412 建準、車用扣件 8349 恒耀等供應鏈。

6. 風電：

搶食 5.5GW 離岸風電大餅，概念股有 3708 上緯投控、1589 永冠 - KY、9958 世紀鋼、2002 中鋼、2013 中鋼構、2031 新光鋼、8349 恒耀、2208 台船、1519 華城、1514 亞力、1504 東元、1513 中興電、1609 大亞、1605 華新、1102 亞泥、1802 台玻等。

7. 生技：

政策加持，可留意包括新藥 4147 中裕、4174 浩鼎、4162 智擎、4123 晟德、學名藥 4105 東洋、4111 濟生、生物相似藥 6541 泰福 - KY 、4726 永昕、醫材 6499 益安、4107 邦特、4104 佳醫、4736 泰博、保健食品 8436 大江、1707 葡萄王、醫美 1786 科妍、4137 麗豐 - KY、4190 佐登 - KY、眼科 3218 大學光、隱形眼鏡 1565 精華、8406 金可 - KY 等。

8. 高殖利率：

保守型投資人可留意預期高殖利率的 2404 漢唐、1582 信錦、3005 神基、3299 帛漢等。

9. 金融：

美國加速升息循環，金融族群受惠，週三佔大盤成交比重逾 5%，指標包括 2881 富邦金、2882 國泰金、2891 中信金、2886 兆豐金、2883 開發金、5871 中租 - KY、9941 裕融等。