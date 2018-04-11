PlayChip首次代幣發行網站開始運行

PlayChip ICO（首次代幣發行）現已上線！即刻抓住加密貨幣市場的最大新機遇，現在參加公開種子輪融資的投資者將獲得購買 PlayChip 代幣 50% 折扣的額外獎勵。



什麼是 PlayChip？ PlayUp 正在採用區塊鍊為基礎的解決方案來創造當今市場上最佳用戶體驗的數位遊戲代幣，現在，您可以通過投資 PlayChip ICO 加入這場加密貨幣的變革。



PlayChip 代幣為線上游戲提供了最佳解決方案，使 PlayUp 可以為其用戶提供便宜的交易費用、快速的交易時間以及加密貨幣固有的 "信任的分散"。稍待 PlayChip ICO 完成後，PlayChips 將可通過 PlayUp 站點進行兌換 *，也將在主要的加密貨幣交易平台上市，為全世界的用戶提供實現快速流動性的簡單的解決方案，讓用戶體驗前所未有的贏利快速兌現。



訪問 PlayUp ICO 網站，獲取更多信息並註冊，抓住這個千載難逢的投資機會。



請訪問以下鏈接：

http://www.playup.com/ico



* 通過 PlayUp 網站兌現 PlayChip 代幣將僅在許可地區進行。這些地區以外的用戶將通過加密貨幣平台將他們的 PlayChips 轉換為他們所選擇的貨幣。

公共關係聯絡 電郵: general@playup.com 作者 Peter Colley