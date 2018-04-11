【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

受博鰲論壇中習近平主席對中美貿易戰善意演說影響下，美股大漲讓台股同步回升，惟台股中場受到 11000 點整數關卡賣壓影響，收盤漲幅略微壓回，台股收盤上漲 46.84 點，漲幅 0.43%；籌碼方面，外資現貨部位賣超 8.31 億元，三大法人現貨部位買超 8.42 億元。

《國際金融市場焦點分析》

周一匯市美元兌主要貨幣除日圓外全線走低，歐洲央行管委Ｎowothy 表示是時候逐步實施貨幣政策正常化，歐元兌美元擺脫早盤整理走高，也帶動其他非美貨幣上攻，周三晚間美國將陸續公布重要的 CPI 數據，以及上個月 FOMC 會議紀錄；習近平於博鰲論壇表示，他將致力開放中國經濟，恆生指數大漲逾 600 點，貿易戰煙硝味暫退，歐美股市於晚間也同步大漲。

《國際商品市場焦點分析》

敘利亞政府使用化武攻擊反抗軍，可能引發以美國為首的西方國家展開空襲，中東地緣政治再度緊張，同時貿易戰風險降低，美股大幅反彈走高，風險偏好情緒推升油價大漲超過 3%，布侖特原油收盤更創下逾 3 年新高；儘管貿易戰風險暫時緩和，全球股市同步走高，避險需求消退對金價構成壓力，但美元本周持續走弱，同時中東地緣政治風險再起，金價因此獲得支撐走高。

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