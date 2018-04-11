歐股盤前─市場關注企業財報 指數期貨走跌

美中貿易戰疑慮緩解，市場把焦點轉回企業財報表現，週三 (11 日) 歐股盤前，主要指數期貨走跌。
台北時間週三下午 2 點 19 分，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.21%，英國 FTSE 指數期貨下跌 0.14%，德國 DAX 指數期貨下跌 0.17%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 0.26%。
中國國家主席習近平承諾，將擴大對外開放，推動貿易、投資自由化；對此，美國總統川普表達肯定，稱兩國將取得良好進展。
習近平週二於博鰲亞洲論壇年會指出，中國將大幅放寬市場准入，擴大進口，創造更具吸引力的投資環境，並強化智慧財產權保護。
習近平說，中國不以追求貿易順差為目標，今年會「相當幅度地」降低汽車進口關稅，也將降低部分其他產品進口關稅
習近平強調，對外開放「宜早不宜遲，宜快不宜慢。」
川普透過推特發文表示，感謝習近平在關稅、汽車進口等方面的友好言論，美中兩國將一同取得良好進展。
上述情況，使貿易戰疑慮緩解，週二美股收高，道瓊工業指數大漲 428.9 點 (1.79%)，標普 500 指數收漲 43.71 點 (1.67%)，那斯達克指數收漲 143.96 點 (2.07%)。
週三，家樂福 (Carrefour)、特易購(Tesco) 都將公布首季營收表現。