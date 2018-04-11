媒體都驚呆了 德國福斯汽車意外考慮換帥

摘要：就在股價回升至「排放門」危機前的水平之際，德國福斯汽車意外考慮換帥，意外地宣布考慮調整管理層。多家媒體稱，福斯考慮讓入職不足三年的 Herbert Diess 取代 Matthias Mueller 擔任 CEO。

歐洲最大汽車製造商德國福斯集團（Volkswagen）周二表示，正考慮調整管理層，以作為更大的管理改革的一部分。但他們沒有透露更多細節。

此後 CNBC 等多家美國媒體援引知情人消息稱，德國福斯考慮讓同名品牌負責人 Herbert Diess 取代集團首席執行官 Matthias Mueller， 以嘗試讓公司從「排放門」醜聞中恢復活力。

Matthias Mueller 此時被更換的時機令人驚訝：他幾乎已經成功地帶領大眾擺脫了柴油數據欺詐醜聞，公司利潤攀升，股價回升至「排放門」危機前的水平，公司正著手研發電動車和自動駕駛汽車。

現年 64 歲的 Matthias Mueller 工作合約將於 2020 年到期。而 59 歲的 Herbert Diess 於 2015 年 7 月才入職，此前他供職於寶馬汽車（BMW）。

為何現在換帥？

CNBC 引述知情人稱，Matthias Mueller 的離開是試圖與排放醜聞中劃清界限。大眾汽車集團在公開聲明中稱，「Matthias Mueller 表達了他願意為公司變革作出貢獻的意願。」

雖然 Matthias Mueller 從未被指控或者與排放醜聞有直接的牽連，但很多德國人認為，正是由於他和其他高管行動遲緩，才讓公眾開始了解這宗醜聞。再加上他無法對福斯汽車的未來前景制定出清晰的規劃，才使得他最終提前卸任 CEO。

彭博社稱，一些公關方面的危機一直困擾着 Matthias Mueller。 他變得越來越不安，在公眾場合現身時明顯不悅。

彭博社分析稱，觸發換帥舉動的一個可能的引信是：最近德國明鏡周刊的一篇關於高管薪酬的稿件引發了軒然大波，把 Matthias Mueller 推上了風口浪尖。

福斯集團在 2017 年進行了董事會薪資改革，但薪酬不但越改越高，而且漲幅非常之大，Matthias Mueller2017 年的收入為 950 萬歐元，其年薪比同樣身為戴姆勒集團總裁的 Dieter Zetsche 要高近 20%。

Matthias Mueller 在接受明鏡周刊專訪時稱，他並不知道自己薪資的具體構成，但「作為福斯的領導者，基本上是一隻腳踏在監獄裡。因此，相對於我所擔負的責任來說，這個年薪完全合理。」

他在其他一些公關事件上的表現也讓自己惹上了麻煩：他曾否認大眾在柴油排放數據上存在欺詐行為，還曾在 3 月的日內瓦車展上與眾不同地表示柴油車將會復興。

為何替代者是 Herbert Diess？

儘管入職還不到三年，但 Herbert Diess 的表現非常突出。

自從接手管理福斯集團旗下的大眾品牌之後，Herbert Diess 無懼勢力強大的德國工會，大力推動廣泛的改革和緊縮計劃，削減成本提高利潤。在他的帶領下，福斯品牌銷售穩步上升。今年第一季，福斯品牌在全球的銷量達到了創紀錄的 152 萬輛，最大市場中國增長了 8.3%。

CNBC 援引一位福斯高管的話稱，「Herbert Diess 有能力清晰地傳達出福斯汽車的行進方向。」英國金融時報引述一位大眾高級管理人員稱，無論是在公司內部、董事會，還是工會中，Herbert Diess 都被高度認可。他頭腦清醒，嚴謹細緻，很有分寸，即使他並沒有很好的人際關係技巧。

這可能是德國福斯對進一步變革持開放開度的例證。Gabelli & Co 公司分析師 Brian Sponheimer 預計，福斯未來的更多舉措可能包括讓公司卡車和公共汽車業務獨立上市。

換帥消息傳出之後，德國福斯股價盤中最大漲幅達 4.7%：

『新聞來源／華爾街見聞』