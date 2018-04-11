怡利電朝ADAS及抬頭顯示器發展 今年目標力拼轉盈

汽車影音娛樂系統主機廠怡利電子 (2497) 積極朝 ADAS(先進駕駛輔助系統)及抬頭顯示器發展，除打入大陸江淮及吉利汽車車廠外，也取得歐洲福斯汽車合格供應商認證，預計大陸車廠下半年開始出貨，怡利電指出，隨著新產品出貨加溫下，今年目標將可轉虧為盈，將過去頹勢拉回。怡利電子為專業的汽車電子產品領導廠商之一，怡利電指出，公司積極轉型，看好未來汽車市場看重安全性，逐步降低車載影音導航主機的比重，投入開發智慧車及自動駕駛相關部件、先進駕駛輔助系統、遠距成像抬頭顯示器、擴增實境遠距成像抬頭顯示器等汽車電子更先進的利基產品。



怡利電指出，抬頭顯示器已打入大陸江淮及吉利汽車供應鏈，其中江淮汽車已經開始出貨，吉利汽則在開發中，預計下半年出貨。



至於歐洲市場，也已經取得歐洲福斯汽車合格供應商認證，不過最快則會在明年才能貢獻業績。



怡利電受到公司轉型下，2017 年稅後虧損 9141 萬元，每股淨損 0.77 元，是這幾年來首度虧損，公司指出，主要受到轉型研發費用較高所致，預計新產品出貨下，今年將可轉虧為盈。



在產品比重上，目前車載主機佔營收近 50%，ADAS 佔 30-40%，其他則是包括抬頭顯示器等。



以地區來看，東南亞市場較多元包括倒車攝影機等，近幾年持續成長佔比將近 40%，已取得 Toyota 倒車鏡頭訂單，馬來西亞終端車廠的環景影像訂單；台灣則以車載主機及 ADAS 為主，佔營收比重為 30-40%；大陸則以抬頭顯示器及車載主機為主，佔營收 20-30%。



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