i8紅色特別版4/17台灣上市 五大電信急搶客

iPhone 8 紅色特別版 (PRODUCT)RED 預計 4 月 17 日在台上市，鎖定台灣消費者對紅色的偏愛，五大電信今 (10) 日紛紛展開預約活動，亞太電 (3682-TW) 祭出攜碼 / VIP 老客戶，購機現享最高 5000 元優惠，搭配全國悠遊網 1998 方案，手機 0 元，中華電 (2412-TW) 的預約從明日中午展開，老客戶或行動 VIP 購機最高現折 5000 元，加計其他優惠最高現省近 8000 元。

電信業者近年來苦於吃到飽資費無法拉高至千元以上，非蘋陣營高階旗艦機及蘋果 iPhone 手機，是電信業者衝高資費的重要利器，蘋果這次推出的 iPhone 8/ iPhone 8 Plus 紅色特別版 (PRODUCT)RED 為紅黑配，正面為黑色、背面則是紅色，分別有 64GB 及 256GB 兩種容量，瞄準這一波 iPhone 8 紅色特別版上市的吸客力，五大電信今日開始備戰，陸續展開預約活動。

台灣大從今晚 6 時起率先開放 iPhone 8 紅色特別版預約，預約通路包括 myfone 網路門市、直營門市、加盟門市等。

遠傳指出，2017 年銷售蘋果 iPhone 7 系列紅色特別版，一推出即就受廣大消費者熱烈回應，今年蘋果再推出 iPhone 8/ iPhone 8 Plus 紅色特別版 (PRODUCT)RED 為紅黑配，自今晚 20 時 30 分起開放登記，消費者可至遠傳全台直營門巿 / 指定加盟門市洽詢，或至線上登記。

中華電今日宣布，明日中午 12 時在全台指定門市開放 iPhone 8 和 iPhone 8 Plus (PRODUCT) RED 紅色特別版客戶預訂，申辦「大 4G 購機方案」，月付 1399 元起，30 個月租期，iPhone 8 (64GB) 購機價 10900 元；月付 2699 元，iPhone 8 (64GB) 或 iPhone 8 Plus (64GB) 0 元。

中華電表示，申辦 iPhone 8 紅色特別版指定資費，FOX + 首年免月租優惠 (價值 2988 元)，加上老客戶或行動 VIP 再享購機價最高現折 5000 元，現省優惠最高近 8000 元；另外還可搭配「4G 學生方案」。

亞太電針對 4 月 17 日將在台上市 iPhone 8 和 iPhone 8 Plus 紅色特別版祭出優惠，攜碼 / VIP 老客戶購機現享最高 5000 元優惠，iPhone 8(64G) 搭配全國悠遊網 1998 方案，手機 0 元；以新壹大網 999 方案為例，搭配 iPhone 8 (64G)，專案購機價 12900 元，iPhone 8 plus (64G)16300 元，都享 4G 上網吃到飽，不分網內外及市話每通前 10 分鐘免費通話。

台灣之星宣布今晚 20 時 30 分起在台灣之星官網、APP 正式開放線上登記，不限台灣之星用戶，也不需預繳任何費用，凡是登記民眾都可優先獲得 iPhone 8/iPhone 8 Plus（PRODUCT）RED 紅色特別版的第一手資訊。