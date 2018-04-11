美俄緊張對峙 俄羅斯油長提石油去美元化

俄羅斯能源部長 Alexander Novak 稱，俄羅斯正在考慮，在和土耳其和伊朗的石油交易中，替換掉美元。

「有一個共識是，我們需要在交易中轉為使用本國的貨幣。有這個需求，各方也有這個意願。」俄羅斯媒體 RT 9 日報導援引 Novak 講話稱，正與土耳其和伊朗考慮更多的支付選擇，這需要金融、經濟以及銀行業的一些調整。

伊朗和土耳其央行去年簽署了關於使用當地貨幣貿易的協議，希望藉此加強經濟聯繫、更容易地進行雙邊貿易，同時擺脫美元和歐元的束縛。

RT 報導提到，伊朗長期以來都在試圖轉向非美元交易，目前正與俄羅斯就本國貨幣結算進行商談。去年 11 月，伊朗最高領袖哈梅內伊在會面時對俄羅斯總統普丁稱，擊潰美國對兩國制裁的最好方法，是共同努力把美元排除在雙方貿易之外。

伊朗、俄羅斯和委內瑞拉都是主要的原油生產國，而目前全球範圍內的原油交易多以美元結算，這三國受到美元的嚴重束縛，都希望推進石油「去美元化」。此外，中國也在今年推出了人民幣結算的原油期貨。

一種解決方式可能是加密貨幣，我們已經看到了（一個不怎麼樣的）先驅者——委內瑞拉。毋庸置疑，加密貨幣的確可以幫助商品原產國逐漸減少對美元的依賴，免受美元流動性以及美國制裁的風險。但這也切斷了該國獲得國際資金的途徑，美元仍是主要的國際貨幣。

美國財政部 6 日宣布，對 7 名俄羅斯商業領導人及其擁有或控制的 12 家企業、17 名俄羅斯高級官員等實施制裁。美國強烈的經濟制裁，令俄羅斯盧布大跌，俄羅斯股市昨日也暴跌。

儘管川普不大批判普丁，但他「向烏克蘭出售武器，將北約軍事資產轉向東部，擴大美國能源生產來為歐洲提供俄羅斯以外的選擇」，加上對俄高官經濟制裁，都在直接震懾普丁。

『新聞來源／華爾街見聞』