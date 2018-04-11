板卡廠3月業績佳，技嘉、微星、撼訊、華擎均創高，惟撼訊今股價重挫

【財訊快報／王宜弘報導】台板卡廠 3 月營收亮麗，包括技嘉 (2376)、微星(2377)、撼訊(6150) 與華擎 (3515) 均寫歷史新高紀錄，表現優於預期，承啟 (2425)、映泰(2399)、麗臺(2465) 亦屬穩健，僅青雲 (5386) 因伺服器記憶體大單出貨告一段落，營收明顯回檔。不過，週三 (11 日) 板卡股因憂比特幣回檔，近期持續高檔震盪的挖礦指標股撼訊，早盤遭打入跌停板 359.5 元價位，利多重挫，拖累族群整體走勢，僅技嘉仍逆勢走高，漲幅逾 6%。



撼訊在超微 (AMD) 板卡需求暢旺之下，3 月營收達 13.18 億元，再創歷史新高紀錄，較上月跳增 1.4 倍，年增率逾 5 倍，累計首季為 29.95 億元，再創新高，季增 78%，年增 5.28 倍。



華擎 3 月營收為 9.73 億元，較上月增加 29.8%，年增 37.5%，亦創歷史紀錄，累計首季營收 26.36 億元，季增 7.3%，年增 33.9%，同步改寫新高。該公司本月跨足顯卡銷售，推出自有品牌「Phantom Gaming」顯卡，以 AMD 架構為主，開賣 Radeon RX 500 系列顯示卡。



今年要切入中高階顯卡市場的承啟，首季以來業績穩健攀升，3 月營收 4.41 億元，較上月跳增 94.5%，年增率 12.24%，為今年新高，累計首季營收為 9.53 億元，年減幅度縮至 4%。



映泰 3 月營收 3.64 億元，月增 37%，年增率 14.32%，首季營收 10.35 億元，較上季增加 27%，年增 33%，創下新高紀錄。麗臺 3 月營收為 2.39 億元，月增 70%，年增 2.3%，累計首季營收為 6.74 億元，季減 14.8%，年增率 3.4%。映泰、麗臺 3 月業績均低於元月表現。



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