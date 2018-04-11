富士康訂單放量＋堤維西、帝寶等新單加持，旭軟今年營收挑戰年增五成

【財訊快報／李純君報導】軟板廠旭軟 (3390)3 月營收重新站上 1 億元大關，並創下近兩年來單月最佳，法人圈估算，主要與富士康手機與智慧音箱用軟板需求穩健增溫有關。業界也傳出，拜三大利多加持，旭軟今年營收可望較去年大增五成。旭軟 3 月營收 1.05 億元，月增 77.97%，年增 12.99%，累計今年前 3 月營收 2.61 億元，年增 12.75%，也與去年第四季的 2.66 億元相差無幾。



展望今年，旭軟的成長動能在於，其一，取自手機組裝大廠富士康訂單，將自去年的 3～4 億元倍增到 7～8 億元。第二，車用市場今年新增客戶，旭軟車用訂單去年主要出貨給凌巨 (8105) 跟聯嘉，今年新增彩晶 (6116)、堤維西(1522)、帝寶(6605) 等新客戶，帶動車用營收也大成長。第三，透過廣達出貨給 Google 智慧音箱用軟板訂單穩健成長等。



為此，業界傳出，旭軟今年營收可望達到 15 億元到 16 億元間，年增五成，而第一季毛利率也將重回二成大關，今年前三季營收逐季走揚，下半年毛利率提升到 22% 到 23%，全年稅前淨利超過 2 億元。



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