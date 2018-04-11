青島海爾計劃德國上市

香港, 2018 年 4 月 11 日 - (亞太商訊) - 作為全球第一家電品牌的青島海爾股份有限公司（SHA:600690， “青島海爾” 或 “公司”）昨天發佈董事會決議公告稱，擬在中歐國際交易所股份有限公司 D 股市場（以下簡稱 “中歐所 D 股市場”）首次公開發行股票並上市，並將於 4 月 27 日的 2018 年第一次臨時股東大會上就此提議進行表決，本次發行上市將通過法蘭克福證券交易所的准入並掛牌交易實現。



中歐國際交易所股份有限公司（以下簡稱 “中歐所”）是上海證券交易所、德意志交易所集團（以下簡稱 “德交所”）及中國金融期貨交易所合資設立的股份有限公司。德交所是法蘭克福證券交易所的運營主體，法蘭克福證券交易所上市交易規則適用於中歐所 D 股市場。中歐所利用德交所市場基礎設施（法蘭克福證券交易所由德交所運營）為國際投資者在歐盟監管框架下投資中國優質公司及中國相關的債券、交易所交易基金等產品提供了新機遇。而此次青島海爾的 D 股上市計劃，將有望使其成為該交易平台的首只黃金 “D 股”。



“海爾”品牌在全球具有廣泛的知名度，並已連續九年蟬聯世界權威市場調查機構歐睿國際（Euromonitor）全球大型家用電器第一品牌。隨著多年來深耕海外市場，青島海爾穩步從 “走出去“發展到” 走上去”，於競爭激烈的國際市場中佔據一席之地。青島海爾以多元自有品牌包括海爾、美國 GE Appliances、紐西蘭 Fisher & Paykel、日本 AQUA、卡薩帝、統帥 6 大家電品牌，覆蓋及滿足全球不同市場用戶不同價位的家電需求。同時，青島海爾通過戰略性併購、資源整合及研發優勢互補，打破家電行業全球技術互通的壁壘，帶動行業良性發展，穩步拓展其在亞洲，澳洲，美洲等地海外業務。隨著歐洲經濟增長持續向好，此次 D 股上市完成後，將有助由資本市場反促業務發展，以深挖歐洲家電及零售消費市場的商機，推動整體盈利能力的持續提升。



歐洲，特別是德國作為傳統高端工業製造大國，擁有先進的技術資源及人力資源，這些資源可為目前正經歷產業升級的家電產業提供新的動能。因而，青島海爾在 D 股成功上市後，將會藉此進一步促進公司深化整合及拓展全球化管道、研發、製造等資源，持續產品升級，不斷提升使用者體驗，擴大 “海爾” 品牌的全球競爭力，加速全球化發展，從而真正於海外市場 “走上去”，將“海爾” 打造成為當地主流品牌。此外，通過促進此次 D 股上市計劃與中德雙方的合作，青島海爾將落地德國，建立中歐資本市場的橋樑，更有助於公司進一步完善及優化青島海爾在國際資本市場的佈局，持續提升其於國際市場的品牌效益、企業形象以至全球市場份額，從而進一步提升青島海爾的競爭力，加快業務發展進程，進一步發展青島海爾的全球化版圖。



此次德國上市計劃，將是青島海爾達成全球化佈局中的里程碑事件，亦將優化公司的現有資產負債率及財務實力，提升海內外資本市場對公司的認可，為所有股東收益的持續性增長打造更為良好的基礎。同時，也將為歐洲甚至海外投資者提供了一個可便捷投資並值得長期持有的優質投資標的。



青島海爾此次計劃於 D 股上市的發行方式為國際配售。2 在符合公司股票上市地最低發行比例等監管規定的前提下，結合公司未來業務發展的資本需求，本次發行的 D 股股數不超過 4 億股（超額配售權執行前）。



1 根據市場調查機構歐睿國際（Euromonitor）發佈 2017 年全球大型家用電器品牌零售量資料顯示：中國海爾以 10.5% 的市場份額，位列全球第一。



關於青島海爾股份有限公司（SHA: 600690）：

青島海爾股份有限公司成立於 1989 年 4 月 28 日。1993 年 11 月 19 日，青島海爾股份公司（股票簡稱：青島海爾）在上海證券交易所上市，股票代碼：600690。自公司 1984 年創立以來，青島海爾始終堅持以用戶需求為中心的創新體系驅動公司持續健康發展，逐步發展成為全球最大的家用電器製造商之一。公司通過在發展戰略與運營模式、品牌、技術研發、智慧製造、國內外市場建設等方面持續創新、構築不斷適應時代變化的競爭力，穿越週期實現可持續發展。青島海爾始終堅持自主創牌的戰略，通過自建與並購，公司已在海外主要市場形成 “研發、製造、行銷“三位一體” 的佈局，實現對當地消費需求的快速洞察和滿足。



中歐國際交易所 （“中歐所”）

中歐國際交易所股份有限公司（簡稱：中歐所）由上海證券交易所、德意志交易所集團及中國金融期貨交易所共同成立，位於德國法蘭克福，是首個專注於中國相關資產及人民幣產品的離岸交易平台。中歐所致力於向全球投資者提供基於中國標的的金融工具，以創新的產品和高效的服務，連接中國和國際金融市場，推動人民幣國際化進程。

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