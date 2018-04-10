【華冠投顧】04/10（二）中美貿易戰緩解，資金開始轉移至業績題材股

◆盤勢分析

前言：「做夢行情」掰，「業績行情」來～

昨日美股道瓊指數一度大漲 441 點，看起來中美貿易戰的問題有緩解跡象，但 FBI 去搜索川普私人律師辦公室，使道瓊殺尾盤，漲點收歛至 46 點，今日台股因此先開低，但畢竟 FBI 是為了川普的緋聞搜索，不是經濟事件，而習近平又釋出進一步緩解中美貿易戰的利多，資金開始轉移至較有業績題材的被動元件個股，如華新集團的 6173 信昌電、2492 華新科及被動元件龍頭 2327 國巨、還有 3026 禾伸堂成為今日轉強的業績題材強勢股。昨日遍地開花的「做夢行情」生技及風力發電股如 1609 大亞、1514 亞力、9958 世紀鋼、1760 寶齡富、1786 科妍、3205 佰研、4144 康聯 - KY、6497 亞獅康、1519 華城… 等個股今日都重挫，OTC 因此由紅翻黑，尾盤還跌破月線。

大盤指數靠著 2881 富邦金、2883 開發金、2884 玉山金、2885 元大金、2886 兆豐金、2890 永豐金、5871 中租 - KY、2823 中壽、2330 台積電、2408 南亞科、2474 可成、3008 大立光等權值股強力拉抬，收盤漲 33 點，成交量增加至 1,414 億元以上。今日上漲家數 618 家，下跌家數 835 家。漲停家數從 47 家縮至 14 家，跌停家數又較昨天明顯增加為 26 家，個股漲跌一樣很極端。

※其他強弱勢族群

強勢股：6451 訊芯 - KY、8374 羅昇等

昨天很弱的 3452 益通、2388 威盛、6118 建達、8069 元太、2465 麗臺今日依然弱。最後祝各位投資好朋友明日操作順利！

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資理財都有風險，請記得嚴設停利停損，順勢操作。

