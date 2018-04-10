【豐銀投顧】量能漸增有利多方 拉回做多機會再臨

今天盤中傳來消息，習近平將開放市場，降低關稅。這個消息無疑是暗示貿易戰應該不會真的打起來。一時之間全球股市、期貨夜盤均全數大漲。其實，筆者根本完全不驚訝！筆者已經數次在此專欄中提到，美中二國各有盤算，貿易戰若真打起來雙方的領導人肯定頭痛，因此貿易戰只是媒體炒作的題材，並不會真的打起來。再加上所謂的避險三寶:「黃金、日圓、美國公債」及瑞朗都沒有明顯的漲幅，其實不必習近平今天開口，就可以知道國際大部位的資金根本沒把中美貿易戰當一回事！一切都只是財金媒體製造的假象罷了。

那麼台股今日為何出現許多強勢股下跌的情況？例如板卡股的 5386 青雲、2465 麗臺; 風電股的 1589 永冠、3708 上緯控、1519 華城。還有不少生技股均無端跌停或大跌？其實這也是很正常的反映。貿易戰疑慮時，受到影響的股票如電子、蘋概股不漲，這些資金轉移到生技、非電身上去。如今貿易戰的疑慮又消退了，當然資金又會回到原先的電子股身上，看 3008 大立光火動今天的 3406 玉晶光等光學類回神不就能明白了嗎？投資人應該盡量試著用「不會變動」的指標來判斷盤勢，技術指標、均線這一類的指標，都是會變動的，不足以拿來做參考，應盡量找尋不會變動的指標來看。接下來的盤勢，在 VIX 指數逐漸下降的情況下，筆者認為做多的好機會又要到了。

為何這麼認為？首先我們看成交量，成交量在這幾天逐漸有增加的情況，而台積電今天公佈三月的營收也如同預期繳出年增 20%、月增 60% 可說是符合預期的好成績。如果台積電穩定了，那麼大盤至少不會有太大的震盪。加上歷經了這幾天的量縮且跌不下去的粹練，在 10750-10850 此處應可視為短線的底部，若明後天還有機會回測此處，應可準備進場做多，預計多方發動點在週四、週五，提供給投資人參考，祝您操作順利！

豐銀投顧 李世新 分析師