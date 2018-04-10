祖克柏屢屢面臨「下台」要求 為何卻沒人能動他？

對於祖克柏而言，今年可謂是創辦 Facebook 以來最艱難的一年。假新聞、「通俄門」、數據洩露…… 接連發生的事情也將其創始人推到了風口浪尖。

據美國科技新聞網站 The Verge 報導，日前 Facebook 一個活躍的股東團體（Open MIC 公司）要求祖克柏辭職。該團體認為，祖克柏準備在美國國會作證的內容，體現出他的怠忽職守，已經不勝任一家大型跨國公司的領導人職務。

Open MIC 公司的首席執行官 Michael Connor 表示，祖克柏的證詞表現出他不理解如何營運一家大型、全球性，以及公眾持股的上市公司。祖克柏目前在 Facebook 有兩個職務——董事長和首席執行官，是時候讓他放棄至少一個頭銜了。「Facebook 早就應該把 CEO 和董事會主席兩個職務分開了」，Connor 稱。

The Verge 的報導指出，Open MIC 公司本身並未持有 Facebook 的任何股票，只是扮演一個股東協調人的角色。今年早些時候，Open MIC 聯合了 Facebook 的股東，要求 Facebook 在干預美國總統大選等問題上報告，甚至要求 Facebook 內部組建一個風險監管委員會。

自 2004 年創立以來，祖克柏陪著 Facebook 已經走了近 15 個年頭。2017 年 6 月，據祖克柏透露，Facebook 月活用戶已達 20 億人，相當於 2016 年整個歐洲人口的近 3 倍。隨著公司的發展壯大，Facebook 也面臨著各種挑戰，祖克柏更是屢屢被要求辭職。

祖克柏的「下課」危機

「被辭職」這件事對於祖克柏來說並不陌生。

僅就此次數據泄露事件，祖克柏已經收到多方要求其「下課」的聲音。上周，《舊金山紀事報》曾發表社論，要求祖克柏辭職。

另外，紐約市政府一名官員也表示，Facebook 的董事會必須進行調整，以回應紐約市養老基金（該基金還是 Facebook 的重要投資人）的意見。該官員稱，Facebook 的董事會必須對公司擁有更多的監督權，「我們認為需要一個獨立的董事長。」這也就意味著，希望祖克柏放棄董事長職務。

在 Facebook 內部，部分股東早已對祖克柏一人擔任兩職心有不滿，想讓其辭職。

2017 年初，Facebook 的部分小股東曾向公司提交一份提案，希望將 CEO 祖克柏踢出董事會，另選獨立人取而代之。據 Venturebeat 獲取的提案顯示，小股東們認為，公司的 CEO 和董事會主席這兩個角色都由同一個人擔任，會削弱公司的治理質量，也會損害股東的利益。界面新聞的報導，這份提案當時獲得了 33.3 萬人的簽署。

祖克柏恐難離職

從 Facebook 現有的股權架構來看，想要祖克柏離開並非易事。

早在 2012 年 Facebook 上市時，祖克柏就選擇了雙層股權架構，即發行 A、B 兩類股票。A 級股票就是普通的流通股；而 B 級股票在經濟權利上和 A 級股票一樣，但是在投票權上，B 級一票相當於 A 級十票。

雙層股權結構可以保證上市時，祖克柏等創始人在股權被稀釋的同時，還能在股東大會中擁有絕對的控制權。根據美國證券交易委員會（SEC）的文件，祖克柏目前持有 77% 的 Facebook B 類股票，再加上其他委託投票權，祖克柏對 Facebook 擁有的投票權達到 59.7%，占據絕對多數。

此外，祖克柏還增發了 C 類股票。

2015 年 12 月，祖克柏女兒出生時，他與妻子普莉希拉 · 陳承諾將捐出他們持有的 Facebook99% 的股份，用於慈善事業。但是，股權捐出就意味著控制權也會被削弱。為了保證祖克柏在捐出股份時不致失去控制權，Facebook 計劃發行不具有投票權的 C 類股票，也就是說祖克柏捐贈的股份都是 C 類股份，絲毫不影響公司控制權。

因此，在握有絕對投票權的情況下，要想祖克柏離開是無法通過董事會投票方式來實現，只能是其主動辭職。而從目前的情況來看，他本人並沒有這個打算。

而從目前的情況來看，他本人並沒有這個打算。4 月 5 日，祖克柏在召開電話記者會時，在被問及公司是否有討論其職位變動時，他回答稱：「據我所知沒有！」祖克柏還堅稱，自己仍是領導公司的最佳人選。

『新聞來源／華爾街見聞』