叫車服務後秀競起 Uber和他的競爭對手們爭鋒

備受爭議的 Uber 在過去幾年中，因為試圖擴展用戶並滲透到主要市場而虧損擴大，前年虧損 28 億美元，去年更進一步虧損了 45 億美元，現在面臨各國冒出頭來的強勁對手，將面對更大的競爭壓力。

尤其 Uber 最大金主軟銀投資數十億美元多家叫車 APP 服務，這使得 Uber 和同業的敵友界限也開始變得模糊。

Uber 目前的估值為 680 億美元，雖仍是業界第一，但若和以下競爭對手相比，Uber 第一的位子恐怕還得要更加努力才能維持。

中國滴滴出行估值 560 億美元

Uber 和滴滴出行這兩家公司在中國的激烈競爭後，滴滴出行收購 Uber 在中國的業務，而 Uber 則持有了滴滴近 18％的股份。

CB Insights 的數據資料顯示，滴滴出行的估值為 520 億美元，而去年底在獲得日本軟銀和阿布達比政府基金 Mubadala 的新融資 40 億美元，估值已增至 560 億美元。

印度 Ola 估值 37 億美元

印度版 Uber「Ola」去年 10 月獲騰訊、軟銀注資 11 億美元，除了要在印度這個 13 億人口的市場與 Uber 大比拚，未來還要加入電動車隊，幫助印度緩解空氣汙染。

美國 Lyft 估值 115 億美元

Lyft 去年第 4 季接連進行融資，由 Google 母公司 Alphabet 旗下投資部門 CapitalG 領軍投資，使得估得已達到 115 億美元。

Lyft 2017 年在和 Uber 的激烈競爭下，乘坐率翻漲一倍，Uber 執行 Dara Khosrowshahi 承認，由於 Lyft 的競爭，Uber 在美國已經變得無利可圖。

新加坡 Grab 估值 60 億美元

Grab 2012 年在馬來西亞成立時，僅有 10 名員工，現在 Grab 將總部設在新加坡，在該地區擁有 3000 多名員工。

據報導，Uber 準備出售部分東南亞業務給 Grab。

印尼 GoJek 估值 18 億美元

GoJek 是一家本土的印尼科技公司，車隊包括 40 多萬輛汽車和摩托車。