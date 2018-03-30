力麒集團轉投資台灣綠電將參與離岸風場開發商遴選 股價強拉漲停

力麒 (5512) 因轉投資山林水 (8473) 去年獲利甚豐，且將與丹麥哥本哈根基礎建設基金 (CIP) 及中鋼 (2002) 攜手參加離岸風場開發商遴選，股價今日一開盤即強拉漲停板價，市場惜售氣氛濃厚，排隊買單現在高掛 1.8 萬餘張。力麒集團近年來營運重心除房地產外，也擴及環保、飯店等事業，每股淨值高達 18.44 元，但股價才剛收復票面額，價值長期被低估。



此外，力麒是山林水的大股東，山林水去年 EPS 接近 4 元，轉投資的再利用廠宜宬公司擴整建期後，污泥處理進入營運，併購力優勢後，也認列垃圾焚化廠底渣處理，以及污泥與土壤整治復育、生質能及一般事業廢棄物等新工程將陸續進帳，營收將進入快速成長期。



此外，中國大陸內需強勁，山林水與北控集團的持續合作推動下，最快今年也於北京設立子公司，經營中國土壤整治市場，力麒轉投資收益可期。



法人分析，力麒最新題材是風電開發，經濟部能源局即將在 4 月拍板風電開發商遴選名單，力麒集團轉投資的台灣綠色電力公司，也出面提出了第 28 場風場的開發申請權，可望與丹麥哥本哈根基礎建設基金 (CIP) 及中鋼聯手開發，風電題材近期在股市爆熱，力麒也成為資金追逐焦點。



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