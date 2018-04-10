特斯拉因安全隱患，將於中國召回8,898輛Model S汽車

【財訊快報／陳孟朔】路透報導，中國國家質量監督檢驗檢疫總局網站週一發出通知，特斯拉公司在中國的拓速樂汽車銷售公司將自 6 月 28 日起，召回部分 2013-2016 年進口的 (特斯拉)Model S 系列汽車，中國地區共涉及 8,898 輛。因其轉向機電機可能會發生移位，導致轉向助力減弱或喪失，存在安全隱患。據國家質檢總局網站公布，此次召回範圍為 2013 年 9 月 11 日至 2016 年 4 月 9 日期間生產的部分進口 2013-2016 年款 Model S 系列汽車。「本次召回範圍內部分車輛在長期暴露於強效除冰鹽等高腐蝕環境時，將轉向機電機固定在轉向機殼體上的鋁制螺栓可能會被腐蝕，導致螺栓效能減弱或斷裂。如果該螺栓斷裂，轉向機電機可能會發生移位。」



拓速樂汽車公司將為召回範圍內的車輛免費檢修，將轉向機螺栓更換為鋼制螺栓，並在轉向機電機殼體以及電機固定螺栓上增加防腐蝕塗層。



特斯拉股價在 4 月 2 日觸及 13 個月新低後，連續三天急彈 52.52 美元或 20.8%，但最近兩天呈現拉回，繼上週五跌 6.42 美元或 2.1% 後，週一再跌 9.64 美元或 3.22%，報 289.66 美元，為那指 100 指數成份股最大輸家。



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