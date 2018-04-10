台玻與美商科寧重啟技術授權合作 今年營運看增

台玻 (1802) 與全球生產玻璃纖維的領導廠商 - 美國歐文斯科寧(紐約證交所代碼: oc)，重啟技術授權合作並簽署技術授權與製造供應協議。受惠中國環保政策推收平板玻璃價格，台玻去年每股盈餘 0.73 元虧轉盈，法人看好車用電子和平板玻璃終端需求升高，今年營運可望勝去年。受惠中國環保政策玩真的，在市場供需從供過於求轉趨平衡下，推波平板玻璃價格上漲，台玻去年稅後淨利 21.23 億元，每股盈餘 0.73 元，由虧轉盈，擺脫連虧 6 年命運。在中國環保政策持續推行，今年平板玻璃市場仍正面，而玻璃纖維布在應用面擴大，包括汽車、平板終端等，也推升業績維持雙位數成長。



至於本次簽署協議，台玻表示，將可取得全球最先進玻璃纖維技術的配方與生產技術，並透過自有品質的玻璃纖維製造廠，提供客戶更高性能及更環保之產品，同時有效降低生產成本，提升國內複合材料產品與市場的整體競爭力。



台玻多年來一直與歐文斯科寧維持良好的商業往來，藉由本次簽訂協議，將更深化雙方在符合材料領域的戰略合作關係。歐文斯科寧主要營業項目為開發、製造和銷售絕緣材料，屋頂材料和玻璃纖維材料。2017 年銷售額達 64 億美元，在 37 個國家擁有員工 19000 人。



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