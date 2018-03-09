上曜「湖美帝堡」2月交屋數倍增 營收2.17億元月增25%

上曜建設 (1316-TW) 今 (9) 日公布 2 月營收，達 2.17 億元，較上月大增 25.09%，年增 4.03 倍，前 2 月營收為 3.9 億元，年增 3.41 倍，上曜指出，2 月在台南「湖美帝堡」交屋量 8 戶挹注 1.87 億元之下，推升 2 月營收上揚。

上曜主管表示，台南「帝堡」交屋效益在今年前 2 月持續發酵，其中 1 月交屋 4 戶挹注營收 1.1 億元，2 月交屋 8 戶挹注營收更達到 1.87 億元，帶動 2 月營收達 2.17 億元，整體營收更較 1 月表現強勢，且目前預估此一交屋效益會延續到上半年。

上曜 2017 年營收 21.6 億元，年增 2.75 倍，稅後純益 3.37 億元，較前一年轉虧為盈，每股純益為 3.17 元。

近年上曜逐步將營運重心放在建案與土地開發，在台南推出超高大樓型的「湖美帝堡」、「帝璟」等豪宅建案，創造出在台南每坪逾 40 萬元的成交新高價，拉升建案毛利率至近 40% 的獲利表現。

上曜在未來 3 年總推案量體預估逾 80 億元，該公司興建中的「雲謙」與「觀海樓」兩建案，將於 2018 年下半年完工銷售。繼「湖美帝堡」後的豪宅新指標大樓型建案「湖美帝璟」與「帝凡內」均分別進入預售期，二大推案銷售成績符合預期，將陸續於 2019 年完工交屋入帳。「梅菲爾」新建案預計於 2018 年春節後正式推出，2020 年底前可望完工。