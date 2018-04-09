旺宏3月營收達32.53億元 月增近2成 Q1季減2.3%

記憶體大廠旺宏 (2337-TW) 今 (9) 日公告 3 月合併營收達 32.53 億元，月增 19.7%，年增 34.9%；第 1 季合併營收 90.61 億元，季減 2.3%，年增 37.1%，雖受淡季影響，但接單狀況仍佳。

旺宏指出，第 1 季是傳統淡季，但 12 吋產能滿載，去年底因應客戶需求，庫存金額增至 98.7 億元，雖然營運較去年第 4 季稍弱，但首季毛利率及展望樂觀。

展望今年，旺宏表示，今年高品質與高容量 NOR Flash 價格將穩定小幅上漲，SLC NAND Flash 需求也成長，價格穩定且有機會微幅增加，樂觀看待今年毛利率與營運表現，預估 8 吋、12 吋廠產能年底前都滿載，今年全產全銷，獲利將優於去年。

旺宏日前營運也傳捷報，旗下極速快閃記憶體 I/O NOR Flash 系列產品，獲意法半導體新款微控制器開發套件採用，其極速 8 位元 I/O NOR Flash 系列產品操作頻率達 250MHz，資料傳輸速率為每秒 500MB，可滿足汽車、工業與消費電子等，各項對於快速啟動與即時反應的需求應用。

旺宏去年獲利交出好成績，終結連 5 虧，去年第 4 季及全年稅後純益都創下 7 年高點，全年稅後純益 55.18 億元，每股純益 3.12 元。