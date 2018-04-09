馬興瑞：高水平推進粵港澳大灣區建設

據中國證券網消息，廣東省省長馬興瑞9日在出席博鳌亞洲論壇2018年年會“粵港澳大灣區”分論壇時表示，推進粵港澳大灣區的建設是新時代中國深化改革開放的重大戰略舉措。粵港澳大灣區的建設基礎堅實，潛力巨大，完全有條件有信心將其打造成世界級灣區。

馬興瑞指出，粵港澳大灣區的發展潛力巨大，實力也相當豐厚，前景無限。廣東將認真貫徹落實中央的部署要求，進一步密切與港澳的合作，高水平推進粵港澳大灣區的建設。具體舉措主要包括以下幾個方面：一是加快建立大灣區建設協調機構，構建聯系緊密、溝通高效、協調有力的三地合作機制。二是破解“一國兩制”體制機制障礙，發揮各自的優勢。三是深化投資便利化，暢通三地人流、物流和信息流的便捷流通。四是打造世界級的港口群、機場群，聚焦國際、國内的創新資源，提升科技成果轉化能力，建設具有全球影響力的國際科技創新中心。五是強化教育醫療人才、社會保障、生態等領域的合作，促進港澳居民在内地學習和就業生活的便利，建設宜居、宜遊的優質生活圈。六是共同參與“一帶一路”建設，對标國際通行的規則，打造具有全球競争力的營商環境，培育國際合作新優勢。

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