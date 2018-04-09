BUC將於4月15日全球首發Coinsuper交易所

香港, 2018 年 4 月 9 日 - (亞太商訊) - 4 月 8 日，區塊鏈資產私人銀行 BitUN 正式對外宣布，其平台代幣 BUC 即將於 4 月 15 日全球首發 Coinsuper 交易所，並將陸續登陸火幣等全球知名交易所。上線 Coinsuper 交易所後，將首先支持 BUC 對 BTC 的交易對，其它交易對將陸續開放。



4 月 8 日－4 月 14 日期間，凡在 Coinsuper 交易所參與 “存幣送幣” 活動，均可在活動期間免費獲得隨機數量的 BUC 獎勵。



BitUN 是什麼？



BitUN 是一個區塊鏈資產私人銀行。基於 HIGGS 區塊鍊網絡，BitUN 創造性的使用閃電網絡 2.0 技術方案，構建了一個數字貨幣清結算網絡，從而解決了多個異構區塊鍊網絡上的資產管理和流通難題；同時，BitUN 通過智能合約和區塊鏈技術對區塊鏈項目投資進行了重塑，將代幣的投資、分配、解凍等計劃都實行了完整的上鍊，保證整個過程的公開、透明和去中心化；此外， BitUN 通過閃電網絡 2.0 的部署以及生態的打造，還即將實現去中心化的 OTC 交易以及無縫連接全球交易所等諸多重要擴展功能。



BitUN 核心技術團隊來自阿里、華為、摩托羅拉等大型科技公司，每位都擁有區塊鏈底層技術研發經驗和項目負責經歷。同時，BitUN 還請到英國帝國理工學院數據科學研究所所長，上海大學計算機工程與科學學院院長郭毅可教授等專家進行技術指導。



為達到銀行級別的安全、便捷的用戶體驗，BitUN 聘請了豪華的顧問團隊，他們都擁有在北美、歐洲及亞洲等數十個國家，超過 20 年大型企業管理、金融服務、風險控制、財務管理等方面豐富的經驗，其中包括中新控股科技集團有限公司執行董事莊瑞豪、平安證券集團（控股）有限公司 CEO 龔卿禮、交通銀行執行副行長葉迪奇，新加坡數字貨幣交易所 CEO 吳運文、中信期貨國際董事總經理吳煒樑等。



BUC 是什麼？



BUC 的全稱為 Bit Union Coin，是基於 HIGGS Chain 區塊鏈發行的一種加密數字資產，可以用在 BitUN 平台的各項服務中。 BUC 的使用範圍與應用場景包括但不限於：



- 後續區塊鏈項目的發行費用

- 後續區塊鏈項目認購的基礎代幣

- 交易所及區塊鏈項目的存管費用

- 數字資產 OTC 交易的手續費

- 支付其他增值服務或會員服務的費用



BUC 總量共計 20 億枚，其中 15% 用於團隊激勵，25% 用於 BitUN 的運營推廣費用，20% 用於非公開發行，40% 用於公開發行（代幣發行已結束）。



為保障 BitUN 平台資金安全，保障所有項目參與者的權益，項目團隊會將 BitUN 平台上每筆基於 BUC 結算的業務收益的 20% 進行凍結，作為資金存管和 OTC 交易的風險準備金，而不循環進入流通體系重複使用。



【Coinsuper 官網地址】 https://www.coinsuper.com

【官方電報】 https://t.me/CoinsuperEx

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