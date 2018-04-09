滬指收盤小幅上揚 海南板塊井噴

受中美貿易摩擦升溫及上周五美股大跌影響，今日早間A股小幅低開，盤中一度深跌，其中深證成指和中小板指一度跌近1%，滬指也跌逾0.60%。随後，在北鬥導航、稀土永磁等板塊帶動下，兩市滬指震蕩走高。午後，滬指和創業板指再度回落一度翻綠，尾盤略有拉升。滬指收報3138.29點，漲0.23%，成交額1772億。深成指收報10653.38點，跌0.29%，成交額2596億。創業板收報1841.65點，漲0.26%，成交額934億。

盤面上，國防軍工、海南、鋼鐵、計算機、保險、休閑服務等板塊表現活躍；家用電器、商業貿易、農林牧漁等行業板塊弱勢回調。衛星導航、海南旅遊島、航母、次新股、稀土永磁等概念板塊漲幅居前。

具體來看，軟件服務板塊今日大漲，板塊漲幅超1%，金橋信息(603918-CN)、啓明信息(002232-CN)等8股漲停，石基信息(002153-CN)等股紛紛大漲。2018年中國軟件行業協會智能應用分會將籌辦中國智能應用服務峰會，開展“智能應用”行業評價，發布《中國人工智能産業路線圖》，設立智能應用領域CTO俱樂部。

午後13：45分，粵港澳概念股大幅拉升，恒基達鑫(002492-CN)漲停，珠海港(000507-CN)漲超6%，其他個股跟風上漲。消息面上，廣東省省長馬興瑞在博鳌論壇表示，粵港澳大灣區規劃很快就要出台。國民經濟研究所所長樊綱9日在博鳌論壇上表示，未來粵港澳大灣區的人口預計將達到中國人口的10%，人才的能量不可小觑，相信未來大灣區會有更好的發展。

受博鳌亞洲論壇舉行的影響，海南板塊今日受到市場資金青睐，海南礦業(601969-CN)等7股漲停。

随着大盤午後企穩，次新股持續活躍，九典制藥(300705-CN)、盤龍藥業(002864-CN)等多股午後漲停。

總體看，國企改革、消費升級以及高科技領域依舊是2018年A股的投資主方向，業績具有成長性、創新性以及确定性較高的品種將受到資金的持續青睐，建議投資者精選個股，一方面配置一季報預增的優質成長股，同時聚焦業績和行業趨勢;另一方面可關注超跌個股的反彈。随着上周一季報第一槍的正式打響，小長假後A股將進入年報和一季報密集披露窗口期，那些經過基本面驗證、業績穩定向好的優質公司將體現出長期投資價值，望得到主力資金的青睐于追捧，投資者可給予重點關注與挖掘。

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