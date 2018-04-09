盤前財經大事搶先讀2018年4月9日

今日操盤前瞻

財政部公布 3 月進出口

IMF 公布最新世界經濟展望報告

美國 3 月消費者通膨預期

海外法說會：富邦金

增資股上市：嘉鋼

連反對最力的行長都支持升息 聯準會今年升息上看 4 次

芝加哥聯準會分行行長 Charles Evans 7 日表示，他對通膨將達到聯準會 2% 的目標十分樂觀，緩慢的逐步升息是適當的。Evans 在芝加哥大學畢業生中國論壇上表示：「財政政策對經濟進一步成長的支持更加強大，因此對寬鬆貨幣政策的需求比以前少。」閱讀全文...

〈Q1 財報搶先看〉蘋果 PCB 廠不畏二個不利因素 獲利仍可年成長逾 1 成

蘋果重要軟、硬板供應鏈華通 (2313-TW) 及台郡 (6269-TW)，今年首季營運在面對匯兌損失、提列海外所得遞延負債等外在不利因素之下，全力加強內部成本控管，法人估算獲利都將較去年同期成長 1 成，但如何度過第 2 季的全年最淡季，才是最大挑戰。閱讀全文...

〈Q1 財報搶先看〉龍頭廠兩樣情 鴻海獲利恐創近 4 年低 國巨力拚賺一個股本

今年第 1 季對蘋概股來說，營運與景氣有如天壤之別，代工龍頭廠鴻海 (2317-TW)，因為新台幣及人民幣續較去年第 4 季升值，加上蘋果 (AAPL-US)iPhone X 不給力，第 1 季獲利恐創下 2015 年以來 4 年新低；至於被動元件龍頭廠國巨 (2327-TW) 則受惠漲價及產品組品優化，單季力拚賺 1 個股本。閱讀全文...

〈名師解盤〉美股不畏貿易戰野火燒 台股拚打第 2 隻腳短有壓中多

台股上周因為清明連假，周一跟周二只有 2 個交易日，但是單周下跌 97 點，還把前一周上漲 96 點漲點吃掉。展望本周，法人表示，由於美股在台股休市期間，儘管有貿易戰繼續紛擾，但是市場似乎已有免疫效應，指數呈現區間整理，預料台股也有機會在短線進行打第 2 隻腳後，再繼續挑戰前高 11270 點。閱讀全文...

〈鉅亨主筆室〉科技股價總是這樣垮台的？！

升息與縮表的工程本質就不是利多，貿易戰爭火上加油，再加上所謂高科技至高無上的價值被看穿，股價的下跌就不幸成為股災。對於世界最強的股票市場而言，美國上市公司在全球貿易與產品行銷上，具備所有產品的最大的「絕對利益」(Absolute Benefit)；因此甚少受到區域金融，或是經濟「系統性風險」所重傷。閱讀全文...