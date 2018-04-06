貿易戰 1931年美國大蕭條的元凶

根據 CNBC 分析報導，大通銀行董事長週五說，美國與中國之間的貿易戰，是全球經濟的最大威脅。

弗倫克爾 (Jacob Frenkel) 告訴 CNBC 說：「我認為這是世界經濟的最大危險，」

「目前還不是貿易戰，只是一些小衝突，」弗倫克爾說。「我們不應忘記 1931 年的災難，當時立意良善，要保護美國的工作機會，但結果却導致了大蕭條。我們必須不計一切代價，避免貿易戰。」

3 月初，川普總統宣布對自中國進口的鋼與鋁提高關稅，使得全球兩個最大經濟體之間的貿易爭端急劇升高。過去幾週，貿易戰一直都是媒體的頭條消息。

這場以牙還牙的戰爭依舊持續。週三，北京宣布對 106 項美國出口商品課徵關稅 25%。這些商品的一年出口價值約為 500 億美元。

川普於週四還進一步提高了籌碼，他說他已指示美國貿易代表考慮再對中國的 1000 億美元商品提高關稅。

弗倫克爾因而升高了對經濟爭議惡化的警告。

「在高度相互依賴，且關係密切的世界裡，我們經不起相互衝撞，」他說。

當被問到中國是否願易協商，弗倫克爾的回答，態度堅定。「中國非常理性，」他說。「但是任何協商必須相互尊重。不要衝撞，只要談判。」

曾經擔任國際貨幣基金 (IMF) 經濟顧問的弗倫克爾對川普政府的國內經濟政策，大加讚揚，尤其是企業減稅，匯回海外收入，與放寬法規。

他說他無意成為美國政府的發言人，但這些政策措施獲得企業界的高度認同。