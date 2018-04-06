【港股午評】堅持只屬「死貓彈」不宜入市低撈

難道大市對中美貿易戰有機會升溫有免疫力？今早有消息傳出，美國政府有意研究對來自中國的入口貨品再額外徵收1000億美元關稅。原來以為此消息會導致今早大市又再一次出現高開低走之勢，結果今早大市在高開後升勢持續擴大，惟暫時仍未收復3萬點。對於午後大市走勢，仍相信大市目前仍屬「死貓彈」，不宜因為今早大市上升而入市，同時暫時可以繼續減持醫藥股。

恆生指數中午收市報29889點，升371點；國企指數中午收市報12009點，升151點，成交額為539.34億元。

為何在大市半日錄得近400點升幅之時，仍堅持視為「死貓彈」？誰又會見過大市「死貓彈」的幅度可以高達400點？一般而言「死貓彈」反彈的幅度往往不足1%，以今早大市錄得近1.3%升幅來看，表面上來看並非是「死貓彈」徵兆，更何況「死貓彈」情況多是高開後走低，可是大市今早走勢「越升越有」，確實讓人難以認同這是一波「死貓彈」。

不過今早大市成交額不足540億元，明顯反映出內地假期期間，投資者入市意欲不如往常般積極，所以較容易將股市推高。作為其中一個指標便是股王騰訊控股(00700-HK)，無疑今早股王已重上405元，即大股東配售價，同時半日錄得58.4億元成交，但是不等於目前騰訊已經擺脫近日弱勢，至少今早高位仍未能突破410元，這是仍堅持大市只屬「死貓彈」的原因。不建議投資者在此刻入市低撈，待市況重新確認升勢時才出手為佳。

要等多久？不知道，惟下周一內地股市便會復市，同時博鰲論壇會在周日起，一連三日舉行，既然如此何不多等待2至3個交易日才出手？

金融及地產股今日反彈，相信只是隨整體大市走勢而上升，暫未見有太大變化。反而中資電訊股上揚，是一個令人感到奇怪的走勢，論防守力非強，但又不是太具吸引力，若再有升幅，不如先行離場為佳。

2018年4月6日中午12時40分

文﹕張偉倫

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