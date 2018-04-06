分析員﹕港股今早可高開200點以上 其後反覆

昨日為清明節假期港股休息一天，在假期休市期間美國股市持續反彈，道瓊斯指數再錄得逾200點升幅，市場人士相信今早大市可以承接美股升勢而高開逾200點。可是美國總統特朗普擬就來自中國的入口關稅另徵1000億美元關稅，預料此消息會導致市況更加波動，投資者應更加審慎。

道瓊斯指數收市報24505點，升240點或1%，標準普爾指數收市報2662點，升18點或0.7%，納斯達克指數收市報7076點，升34點或0.5%。

歐洲股市方面，英國富時指數收市報7199點，升165點或2.4%，德國DAX指數收市報12305點，升347點或2.9%，納斯達克指數收市報5276點，升134點或2.6%。

港股在美預託證券(ADR)紛紛較本港周三收市價高收，匯豐控股(00005-HK)ADR折合收市報74.94元，較本港收市價高3.5%，中國海洋石油(00883-HK)ADR折合收市報11.29元，較本港收市價高3.2%，中國石油(601857-CN)(00857-HK)ADR折合收市報5.46元，較本港收市價高2.7%，中國聯通(00762-HK)ADR折合收市報9.93元，較本港收市價高2.3%。

本來美股連升三日，對今日大市可以帶來刺激作用，可是美國政府有意將貿易戰升級，變相導致市場上出現更多未知數，因此就算今早大市出現反彈，相信亦屬「死貓彈」。此刻實在不宜出手低撈，特別是今早亞太區股市表現並非理想，而日圓兌美元又再次轉強，反映出資金再次投向避險資產。投資者今日宜將資金泊入日圓及公用股等防守力較高資產，甚至提高現金比重亦無不可，就算是作為近期的強勢股醫藥股，今日亦可以考慮沽出部份，以先行套現。

對於後市表現，時富證券聯席董事鄧建初預期，今日大市會先行高開逾200點，其後走勢相當反覆，建議投資者先行沽出個別升幅較大的股份。

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