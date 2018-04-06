〈港股盤前〉港股報復式反彈可期，挾空或令指數高開高走。

今天推介股份：

創科實業（669）- 股價在公佈 2017 佳績後持續因貿易戰陰霾走弱，現價反彈空間頗大。

1）恆指週三高開低走，早巿曾上升 148 點，但受中國快速公佈最新的 106 種美國清單（包括大豆、汽車、飛機及化工等），道指期貨急瀉而恆指也越跌越急，並以全日低位收市，大瀉 662 點或 2.2%。成交金額按日下跌近 6.5% 至 1090 億。藍籌股除九龍倉置業（1997）外，其餘 49 隻全軍盡墨。股王騰訊（700）更跌破 2 月低位。最近強勢的板塊如內銷、水泥和愽彩股有獲利回吐。表現較好的是本地零售、風能和醫藥股。另外，做空佔大市成交上升至 3 月 5 日後的新高，達 14.4%。

簡評：美國貿易代表辦公室用了 15 天準備的清單，中國用了少於 12 小時，用同等力度、同等規模的對等措施來回應。雖說時間表還末落實，但按照回應鋼鋁關稅的做法，若美方一意孤行，報復行動也不用太久等。中方亦已啟動 WTO 爭端解決程序，看看這會不會是川普的下台楷。總統先生在美股開盤後也發文表示不是和中國打貿易戰，因這場戰爭早已在多年前輸掉了。這風波不知何時了結，但投資者應牢記那些被屠殺的股份。一旦有任何轉機，這類股份反彈可以很大。萬州（288）、創科（669）、中興（763）甚至瑞聲（2018）和舜宇（2382）都是可考慮之列。

至於騰訊，筆者相信其弱勢應和衍生工具有關。力寶華潤（156）在 3 月 29 日的公告指其 5 月 11 日到期的 3.82 億騰訊 ELN 接貨價為 $394.5208。市場更有傳聞說最新的騰訊 ELN 接貨價更低見 $350。且看接貨陰謀論會否兑現。

2）週三美股三大指數強力 V 彈。道指早市曾大跌逾 500 點，但在川普貼文（見上）及白宮要員放風指川普暫時不會再推針對中國的新措施，再加上白宮新任首席經濟顧問庫德洛表示，關稅政策只是華府的談判策略，外界不應過度反應。道指午市時已經收復大部分失地，收盤更倒升 231 點或 1%，整天上下波幅達 785 點。標指和納指走勢也和道指相近，收盤分別倒升 1.2% 及 1.5%。

週四美股三大指數繼續上升，道指曾漲逾 350 點，收盤報升 240 點。標指和納指則分別上漲 0.7% 及 0.5%。美國商務部週四公布，美國 2 月貿易赤字上升至 576 億 美元 ，是九年多的新高，1 月為 567 億。但對中國的逆差卻有所收窄，2 月數字為 293 億 美元 ，1 月則是 360 億 美元

十年期國債債息回升至 2.834%。港股 ADR 報復升反彈，大漲 832 點，拆合等於恆指 30350 點。大藍籌如騰訊、平保（2318）、建行（939）、工行（1398）、滙豐（5）和港交所（388）全漲超過 3%。

3) 個股利好消息：

紅星美凱龍（1528）- 大型股份回購計劃

中國擎天軟件 （1297）- 與華為雲合作全國推廣低碳生態產品

結論：黔驢技窮？川普的鋼鋁威脅技倆令加拿大、墨西哥等國臣服地要求豁免，但似乎低估了全球第二大經濟體的議價能力。筆者覺得中方在週三的回應是快速、克制及不偏不倚的，上下官員槍口一致，更欣賞對美債的 "負責任投資者" 回應，這和川普近月來的言行相映成趣。早前筆者也曾指出，在當下的消費模式和就業市場，美方並沒有討價還價之力。若貿易戰真的開打，政府補貼這一環中方也較容易實行。注意美方清單的諮詢期是 60 天而中方清單時間表則視乎美方，所以回返談判桌看似是唯一出路，這也是美股反彈原因。十年期債息重回 2.8% 以上顯示風險胃納在提高。接下來的，投資者應留意博鰲亞洲論壇中習總的啟示。

回說港股，今天報復式反彈可期。數字上看，週三的六百多點錯殺應可追回。大裂口高開追貨頗考膽量，但挾空這誘因或可令恆指可高開高走。在滬深港通仍關閉下，成交偏少更利單邊走勢。熊證的重貨區在 30300-30700，再上移則是 31000-31099。騰訊 ADR 收報 $412.93，但在衍生工具的影響下也可能極為波動。