雅迪控股(01585-HK)披露過去一年多認購了6間銀行的理財產品

雅迪控股(01585-HK)公布，披露由2017年1月至目前為止認購了6間銀行的理財產品，認購金額共43.26億元。

自2017年1月3日至2018年4月2日止期間，公司透過其全資附屬公司雅迪銷售、雅迪集團及雅迪進出口以所述期間最高結餘6.17億元(人民幣.下同)認購交通銀行理財產品。於本公告日期，交通銀行認購事項的結餘為4.614億元。

自2017年6月8日至2018年1月5日止期間，公司透過其全資附屬公司雅迪銷售及雅迪集團以所述期間最高結餘8.44億元認購中國民生銀行理財產品。於本公告日期，中國民生銀行認購事項的結餘為4.12億元。

自2017年1月3日至2018年4月3日止期間，公司透過其全資附屬公司雅迪銷售、雅迪集團、浙江雅迪及廣東雅迪機車以所述期間最高結餘5.297億元認購寧波銀行理財產品。於本公告日期，寧波銀行認購事項的結餘為2.16億元。

自2017年1月3日至2018年4月4日止期間，公司透過其全資附屬公司雅迪銷售、雅迪集團及浙江雅迪以所述期間最高結餘6.835億元認購中國農業銀行理財產品。於本公告日期，中國農業銀行認購事項的結餘為1.579億元。

自2017年1月3日至2018年3月27日止期間，公司透過其全資附屬公司雅迪銷售、雅迪集團及江蘇雅迪以所述期間最高結餘11.407億元認購興業銀行理財產品。於本公告日期，興業銀行認購事項的結餘為4.928億元。

自2017年1月4日至2018年3月29日止期間，公司透過其全資附屬公司雅迪銷售、雅迪集團及天津實業以所述期間最高結餘5.125億元認購中信銀行理財產品。於本公告日期，中信銀行認購事項的結餘為2.005億元。

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